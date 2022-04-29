Hoạ biến thành phúc, từ ngày 29/4 đến 9/5, 3 con giáp HÁI QUẢ NGỌT, may mắn vận trình rực rỡ, hốt tiền vàng mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 04:15

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ ngày 29/4 đến 9/5, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Sửu

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, từ ngày 29/4 đến 9/5, chẳng cần cậy nhờ ai thì Sửu cũng có thời gian phú quý an nhàn.

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to. Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì tuổi Sửu cũng nên chú ý đến sức khoẻ nhé!

Hoạ biến thành phúc, từ ngày 29/4 đến 9/5, 3 con giáp HÁI QUẢ NGỌT, may mắn vận trình rực rỡ, hốt tiền vàng mỏi tay - Ảnh 1
Từ ngày 29/4 đến 9/5, chẳng cần cậy nhờ ai thì Sửu cũng có thời gian phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Thân chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó con giáp bản lĩnh này càng chứng minh được thực lực của bản thân. 

Trong thời gian từ ngày 29/4 đến 9/5, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Đặc biệt, tài khoản của Thân vẫn nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn. Về chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thân cũng thăng hoa rực rỡ không kém.

Hoạ biến thành phúc, từ ngày 29/4 đến 9/5, 3 con giáp HÁI QUẢ NGỌT, may mắn vận trình rực rỡ, hốt tiền vàng mỏi tay - Ảnh 2
Trong thời gian từ ngày 29/4 đến 9/5, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Dần sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên từ ngày 29/4 đến 9/5, tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Thời gian này, cuộc sống tuổi Dần không những như ý, thêm phúc lộc đầu tay mà còn phát tài thăng hoa. Tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng khó. Chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoạ biến thành phúc, từ ngày 29/4 đến 9/5, 3 con giáp HÁI QUẢ NGỌT, may mắn vận trình rực rỡ, hốt tiền vàng mỏi tay - Ảnh 3
Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên từ ngày 29/4 đến 9/5, tuổi Dần sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài cứu khỏi kiếp nghèo, tình - tiền viên mãn, vàng bạc chất đầy bồ

Từ giờ đến giữa năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài cứu khỏi kiếp nghèo, tình - tiền viên mãn, vàng bạc chất đầy bồ

Trong sách tử vi có viết, từ giờ đến giữa năm 2022, 3 con giáp này sẽ được thần tài ưu ái ban cho may mắn về tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 18 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 18 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng