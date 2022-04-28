Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 29/4, 3 con giáp có vận may liên miên, của nả chất đống, ngày càng thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 19:10

Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong số 3 con giáp may mắn dưới đây khi bước sang 0h ngày 29/4.

Tuổi Ngọ

Khi bước qua 0h ngày 29/4, tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Đặc biệt, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, ngày càng thành công rực rỡ. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu.

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 29/4, 3 con giáp có vận may liên miên, của nả chất đống, ngày càng thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Khi bước qua 0h ngày 29/4, tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang 0h ngày 29/4. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. 

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 29/4, 3 con giáp có vận may liên miên, của nả chất đống, ngày càng thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang 0h ngày 29/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 0h ngày 29/4, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Tử vi có nói, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng thì Hợi sẽ thất bại.

Đây cũng sẽ là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 29/4, 3 con giáp có vận may liên miên, của nả chất đống, ngày càng thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Đúng 0h ngày 29/4, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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