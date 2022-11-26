Năm 2023 sắp đến rồi, 4 con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, may mắn ngập tràn, tài lộc phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh là điều không có gì phải bàn cãi

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 00:02

Xin chúc mừng nếu bạn có tên trong danh sách 4 con giáp đổi vận, may mắn phát tài, gia đình hạnh phúc trong năm 2023.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, không phải 1 con giáp nổi bật giữa đám đông, nhưng tuổi Sửu lại chinh phục người đối diện bằng phong thái điềm tĩnh, thâm trầm. Họ thông minh nhưng không bao giờ tự kiêu, trái lại, họ luôn chăm chỉ làm việc và đối xử với người khác một cách khiêm tốn và tử tế.

Năm 2023 là năm tuổi của những người tuổi Sửu nên họ có hạn Thái tuế vừa gặp may, vừa gặp thách thức bất ngờ, nhất là trong sự nghiệp, nhiều phen khiến họ mệt mỏi và mất phương hướng.

Sửu nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Đây chính là quý nhân giúp họ từng bước thoát ra khỏi khó khăn và tạo cho họ một hướng đi riêng.

2023 là thời điểm mà người tuổi Sửu có cả sao tốt và sao xấu cùng chiếu mạng họ. Với sự hỗ trợ của sao tốt (cát tinh) Phi Mã, chuyện công việc của họ sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm được không ít. Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại "của thiên trả địa".

Bước sang năm mới dương lịch, Sửu sẽ thoát ra khỏi sự trấn áp của sao xấu, từng bước khẳng định bản thân, thu nhập ngày càng cải thiện, tiền tích lũy cũng tăng lên, giúp họ chuẩn bị đón một cái Tết trong sự ấm no, sung túc.

Năm 2023 sắp đến rồi, 4 con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, may mắn ngập tràn, tài lộc phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh là điều không có gì phải bàn cãi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đón được Phúc tinh đến cửa mà mọi nợ nần xóa sạch, chuyện đau đầu đến mấy cũng tìm được cách giải quyết nhờ sự tận tâm, tâm lực giúp sức của quý nhân.

Bản mệnh tuổi Mùi ngày này đón nhận tin vui tài lộc, những người làm công ăn lương được cầm tay khoản tiền lớn, với số tiền này bạn hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải đong đếm như thời gian trước nữa.

Với những người làm ăn kinh doanh có động lực mở thêm cơ sở kinh doanh mới, việc mở cơ sở tiếp theo là câu trả lời đúng nghĩa cho sự cố gắng bấy lâu nay của bạn.

Năm 2023 sắp đến rồi, 4 con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, may mắn ngập tràn, tài lộc phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh là điều không có gì phải bàn cãi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có sự sắp xếp cuộc sống của bản thân rất chi tiết, tỉ mỉ. Họ có nhiều ý tưởng và có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

Con giáp này sống có lý trí, tỉnh táo nên sẽ không để mình bị sa sút khi gặp khó khăn, trắc trở. Họ thể hiện năng lực xuất sắc của mình cả trong lẫn ngoài nơi làm việc.

Người tuổi Thân sẽ đạt được những bước tiến lý tưởng vào đầu năm 2023. Những thành tựu mà họ đạt được hơn hẳn những tiến bộ mà họ có trong quá khứ.

Cuộc sống của con giáp tuổi Thân chắc chắn sẽ tốt hơn, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết, gia đình viên mãn. May mắn, vinh quang của họ sẽ được nối tiếp vào thời gian sau đó.

Năm 2023 sắp đến rồi, 4 con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, may mắn ngập tràn, tài lộc phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh là điều không có gì phải bàn cãi - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường có tính cách nóng nảy. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, có chính kiến riêng. Con giáp này đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, tuổi Dần hiểu được ý nghĩa của công việc mà mình đang làm nên đặt hết tâm huyết và công sức vào đó. Đây là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng, gặt hái được nhiều thành công hơn. Tuổi Dần đưa ra nhiều ý tưởng riêng và không ngừng nỗ lực biến nó thành sự thật. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên chú ý, trao cho cơ hội phát triển tốt.

Vận đào hoa của người tuổi Dần trong giai đoạn này cũng khá tốt. Người cô đơn có thể tìm được một người để chia sẻ buồn vui. Người đã có gia đình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, hai bên hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông