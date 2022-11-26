Năm 2023 sắp đến rồi, 4 con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, may mắn ngập tràn, tài lộc phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh là điều không có gì phải bàn cãi

Theo các chuyên gia phong thủy, không phải 1 con giáp nổi bật giữa đám đông, nhưng tuổi Sửu lại chinh phục người đối diện bằng phong thái điềm tĩnh, thâm trầm. Họ thông minh nhưng không bao giờ tự kiêu, trái lại, họ luôn chăm chỉ làm việc và đối xử với người khác một cách khiêm tốn và tử tế.

Sửu nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Đây chính là quý nhân giúp họ từng bước thoát ra khỏi khó khăn và tạo cho họ một hướng đi riêng.

Năm 2023 là năm tuổi của những người tuổi Sửu nên họ có hạn Thái tuế vừa gặp may, vừa gặp thách thức bất ngờ, nhất là trong sự nghiệp, nhiều phen khiến họ mệt mỏi và mất phương hướng.

2023 là thời điểm mà người tuổi Sửu có cả sao tốt và sao xấu cùng chiếu mạng họ. Với sự hỗ trợ của sao tốt (cát tinh) Phi Mã, chuyện công việc của họ sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm được không ít. Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại "của thiên trả địa".

Bước sang năm mới dương lịch, Sửu sẽ thoát ra khỏi sự trấn áp của sao xấu, từng bước khẳng định bản thân, thu nhập ngày càng cải thiện, tiền tích lũy cũng tăng lên, giúp họ chuẩn bị đón một cái Tết trong sự ấm no, sung túc.

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Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đón được Phúc tinh đến cửa mà mọi nợ nần xóa sạch, chuyện đau đầu đến mấy cũng tìm được cách giải quyết nhờ sự tận tâm, tâm lực giúp sức của quý nhân.

Bản mệnh tuổi Mùi ngày này đón nhận tin vui tài lộc, những người làm công ăn lương được cầm tay khoản tiền lớn, với số tiền này bạn hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải đong đếm như thời gian trước nữa.

Với những người làm ăn kinh doanh có động lực mở thêm cơ sở kinh doanh mới, việc mở cơ sở tiếp theo là câu trả lời đúng nghĩa cho sự cố gắng bấy lâu nay của bạn.

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Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có sự sắp xếp cuộc sống của bản thân rất chi tiết, tỉ mỉ. Họ có nhiều ý tưởng và có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

Con giáp này sống có lý trí, tỉnh táo nên sẽ không để mình bị sa sút khi gặp khó khăn, trắc trở. Họ thể hiện năng lực xuất sắc của mình cả trong lẫn ngoài nơi làm việc.

Người tuổi Thân sẽ đạt được những bước tiến lý tưởng vào đầu năm 2023. Những thành tựu mà họ đạt được hơn hẳn những tiến bộ mà họ có trong quá khứ.

Cuộc sống của con giáp tuổi Thân chắc chắn sẽ tốt hơn, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết, gia đình viên mãn. May mắn, vinh quang của họ sẽ được nối tiếp vào thời gian sau đó.

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Tuổi Dần

Tuổi Dần thường có tính cách nóng nảy. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, có chính kiến riêng. Con giáp này đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, tuổi Dần hiểu được ý nghĩa của công việc mà mình đang làm nên đặt hết tâm huyết và công sức vào đó. Đây là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng, gặt hái được nhiều thành công hơn. Tuổi Dần đưa ra nhiều ý tưởng riêng và không ngừng nỗ lực biến nó thành sự thật. Nhờ đó, bản mệnh được cấp trên chú ý, trao cho cơ hội phát triển tốt.

Vận đào hoa của người tuổi Dần trong giai đoạn này cũng khá tốt. Người cô đơn có thể tìm được một người để chia sẻ buồn vui. Người đã có gia đình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, hai bên hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.