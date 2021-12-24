Năm 2022 tới, 3 con giáp nữ này sẽ vất vả đủ đường

Từ khi còn trẻ, 3 con giáp này đã phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền, đặc biệt là trong năm 2022 tới thì họ càng lận đận nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Với các bạn tuổi Mùi, cả cuộc đời họ cứ xoay quanh trả món nợ tình cảm. Đường tình trắc trở khiến họ long đong, thiếu thốn về tinh thần. Lúc nào họ cũng là người chịu thiệt thòi và phải lao tâm khổ tứ, đặc biệt là trong năm 2022 này.

Đáng buồn thay là dù có cho đi bao nhiêu và hi sinh nhiều đến mức nào thì cuối cùng họ luôn phải ngậm trái đắng. Nhưng có lẽ, họ chưa bao giờ tỉnh ngộ, hết mối tình này lại đến mối tình khác, ùa vào cuộc đời. “Dã tràng xe cát biển Đông”, họ cứ ngậm ngùi làm người trả nợ hết cả cuộc đời!

Người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, cương trực, lại có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh, mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính tình thẳng thắn, cương trực, lại có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh, mạnh mẽ. Tuy nhiên tiền vận khá vất vả, phần lớn phải tự thân vận động, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhất là trong năm 2022 tới đây.

Nhưng theo năm tháng, con giáp này dần trưởng thành, tích lũy dày dặn kinh nghiệm, lối suy nghĩ cũng chín chắn và sâu sắc hơn rất nhiều. Khi bước sang tuổi trung niên, vận thế bắt đầu có sự khởi sắc rõ ràng. Ngoài 45 tuổi, vận trình thay đổi bất ngờ, tài lộc tăng tốc, cuộc sống thêm phần nhàn hạ, sung sướng.

Người tuổi Sửu có tính sở hữu tương đối mạnh cho dù đó là trong tình yêu hay đối với vật chấ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính sở hữu tương đối mạnh cho dù đó là trong tình yêu hay đối với vật chất. Do cầm tinh con Trâu tức là Kim khố (kho vàng), cho nên cả đời họ không ngừng tìm kiếm, thu thập các đồ vật quý hiếm có giá trị.

Hơn nữa họ cũng có ước mơ sở hữu những thứ mà họ luôn khao khát có được. Chính vì thế sự bôn ba không bao giờ ngừng lại đã khiến họ suốt ngày vất vả mưu sinh kiếm tiền. Trong năm 2022 tới này, người tuổi Sửu lại càng phải lao tâm khổ tứ vì vấn đề thu chi, chỉ mong đến dịp cuối năm mới có chút khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 24/12/2021: Sửu cần mẫn, Thìn gặp tai họa với cấp trên Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 24/12/2021 cho thấy, ai cũng cần phải chú ý vào công việc của mình, chớ chủ quan hay lơ là để tránh hao hụt lương bổng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-2022-toi-3-con-giap-nu-nay-se-vat-va-du-duong-442954.html