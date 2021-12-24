Người chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng với công sức lao động. Bạn có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai, nhưng đừng làm việc quá sức nhé.

Tử vi hôm nay cho thấy, người tuổi Sửu sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình.

Tinh thần làm việc của bạn sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tinh thần làm việc của bạn sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến hiệu suất làm việc của cả tập thể tăng lên rõ rệt. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn sẽ định hướng cho nhân viên những hướng đi chính xác, khắc phục khó khăn trước đó.

Tuổi Mão

Người làm ăn kinh doanh cần cẩn trọng trong việc hợp tác và kí kết hợp đồng với đối tác trong ngày hôm nay. Trước khi đặt bút kí bất cứ hợp đồng nào, bạn cũng cần kiểm tra lại kĩ càng các điều khoản và xác thực các thông tin chưa rõ ràng.

Tuổi Thìn

Trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan giáng họa, bạn dễ gặp phải mâu thuẫn với cấp trên. Có thể đôi bên đang bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó. Điều bạn cần làm bây giờ là bình tĩnh trao đổi với đối phương để hóa giải khúc mắc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không được êm xuôi. Thương Quan giáng mệnh ảnh hưởng ít nhiều lên công việc và các kế hoạch mà con giáp này ấp ủ. Một trong những nguyên nhân gây ra hậu quả xấu đó là do tuổi Tỵ còn chủ quan, lơ là.

Thiên Quan chiếu mệnh cho thấy người tuổi Ngọ có thể sẽ chịu ít nhiều tổn thất trong quá trình làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan chiếu mệnh cho thấy người tuổi Ngọ có thể sẽ chịu ít nhiều tổn thất trong quá trình làm ăn. Chưa kể, tiểu nhân đeo bám còn có thể giáng đòn bất ngờ khiến bản mệnh gặp hết khó khăn này tới trở ngại khác.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay khá thuận buồm xuôi gió. Lục Hợp trợ mệnh giúp tuổi Mùi thành công trong việc tạo dựng, giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Người làm kinh doanh còn tìm được cơ hội làm ăn, hợp tác với những người đáng tin cậy.

Tuổi Thân

Thân Thìn bán hợp trợ mệnh giúp tuổi Thân làm việc gì cũng trôi chảy, mau chóng. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn đem tới nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn cho người làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuổi Dậu

Trong ngày Kim Hỏa xung khắc, tuổi Dậu mà có thể bị áp lực về mặt cảm xúc, điều đó làm cho con giáp này bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình. Đừng để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này. Hãy cố gắng tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt.

Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Tuất làm gì cũng được rút ngắn thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Tuất làm gì cũng được rút ngắn thời gian. Các kế hoạch chóng hoàn thành, con giáp này có thêm thời gian để nghĩ tới những kế hoạch tiếp theo.

Tuổi Hợi

Tinh thần của người tuổi Hợi đang không được tốt do ảnh hưởng của cục diện Tý Hợi tương hình. Công việc không thuận lợi là do bản mệnh chưa kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân, để nóng nảy khiến bản thân hành xử lỗ mãng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.