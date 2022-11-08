Muốn khiến 12 con giáp nam thay đổi vì mình, chị em hãy áp dụng ngay biện pháp này!

Người tuổi Sửu là người sống rất có nguyên tắc và lý trí, họ biết nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, nếu thấy lời khuyên của bạn chính xác thì chắc chắn, dần dần họ cũng sẽ nghe theo. Ngược lại, nếu như bạn chỉ một mực yêu cầu họ làm điều nọ, làm điều kia thì càng ngày, họ sẽ càng thấy phản cảm và tìm cách để chống đối. Đừng cho rằng con giáp này hiền lành, có sức chịu đựng tốt thì được nước làm tới, bởi một khi họ đã cục tính thì họ sẽ bất chấp tất cả, thậm chí nổi nóng với bạn nữa đấy. Hãy thường xuyên trò chuyện với họ, khiến họ nhận ra điều gì là tốt cho mối quan hệ của cả hai người thì họ sẽ tự mình tìm cách thay đổi.

Có một sự thật không thể phủ nhận, ấy là đàn ông tuổi này là người rất thực tế, chỉ khi nào nhận thấy việc mình làm có lợi thì họ mới bắt tay vào thực hiện. Nếu họ cảm thấy mình không thể đạt được lợi ích gì từ bạn thì họ sẽ cảm thấy nhàm chán rất nhanh chóng và lựa chọn buông tay, tìm kiếm một mục tiêu mới. Còn nếu bạn luôn khiến họ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc thì họ sẽ luôn chung thủy với bạn, bạn có thể yêu cầu họ thay đổi hoặc làm bất cứ điều gì cũng được.

Bạn cần phải có cách đối xử mềm dẻo và linh hoạt đối với đàn ông tuổi Dần. Đôi khi, bạn phải khiến họ giật mình nhận ra rằng họ sẽ có nguy cơ đánh mất bạn, để họ biết trân trọng tình cảm hiện có giữa hai người. Ở bên người tuổi này, bạn phải vừa dịu dàng, thấu hiểu nhưng cũng phải vừa kiêu ngạo, giữ cái giá của mình một chút, đừng để họ cho rằng bạn sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho mình, bởi như vậy thì họ sẽ càng lúc càng không biết trân trọng tình cảm. Giữ một khoảng cách phù hợp sẽ khiến họ cảm thấy biết nâng niu tình yêu của hai người và sẵn sàng thay đổi những tật xấu của mình vì bạn.

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão nói chung và đàn ông nói riêng là người biết cách cư xử, chỉ cần bạn đối xử tốt với họ thì chắc chắn, họ sẽ đối xử rất tốt với bạn. Muốn người tuổi này thay đổi vì mình, trước hết bạn cần phải dành hết tình cảm của mình cho đối phương đã.

Thoạt đầu, bạn đừng nếu tính toán được mất trong tình yêu, hãy thật dịu dàng với họ, chăm sóc họ thật chu đáo và nhiệt tình, dần dần, họ sẽ rơi vào lưới tình của bạn.

Một khi họ đã yêu bạn say đắm thì bạn nói gì, họ cũng sẵn sàng thuận theo, việc thay đổi bản thân để duy trì tình cảm cũng chẳng còn khó khăn nữa.

5. Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn thường đặt ra những tiêu chuẩn tìm người yêu, tìm vợ rất cao. Họ cho rằng nửa kia của mình phải là một người có tính cách hài hước, thú vị, có như vậy thì cuộc sống của hai người mới không trở nên khô khan, nhàm chán.

Họ không giống những người khác chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của phụ nữ, điều họ thực sự nhắm đến là thế giới nội tâm của một người.

Vì vậy, nếu như bạn là một người thú vị, có thể đem đến cho tuổi Thìn nhiều niềm vui thì họ sẽ chẳng hề cao ngạo như trước đó nữa, mà ngược lại, họ sẽ rất dễ nghe theo ý kiến, quan điểm của bạn.

6. Tuổi Tị

Tuổi Tị chẳng chịu nhận thiệt thòi về phía mình bao giờ, làm việc gì họ cũng thường tính toán cân nhắc thật kĩ càng sao cho có lợi cho bản thân mình nhất.

Họ cho rằng nếu nửa kia tình nguyện thay đổi vì mình thì họ cũng sẽ thay đổi vì nửa kia. Họ nhận thấy tình yêu rất cần sự bao dung và trò chuyện, sự hi sinh không thể xuất phát từ một phía.

Vì thế, nếu bạn sẵn sàng thay đổi vì họ, họ cũng sẽ chẳng ngại thay đổi những điểm khiến bạn không hài lòng.

Ngược lại, nếu bạn cứ đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác mà lại không chịu thay đổi chính bản thân mình thì tuổi Tị sẽ dần cảm thấy mệt mỏi, không quan tâm đến bạn nữa.

7. Tuổi Ngọ

Thực ra muốn đàn ông tuổi Ngọ thay đổi không phải việc gì khó khăn, chỉ cần bạn tỏ vẻ mềm yếu, nũng nịu trước mắt họ là họ gần như không thể “chống đỡ” được và sẽ thuận theo bạn ngay.

Hãy sử dụng những lời lẽ mềm mỏng để khiến họ xiêu lòng, dần dần, họ sẽ tình nguyện làm theo những điều mà bạn yêu cầu. Bạn và người ấy có phải cặp đôi con giáp đẹp duyên vợ chồng?

Ngược lại, nếu bạn tỏ vẻ cứng rắn, ra lệnh cho họ, bắt họ làm việc này việc khác thì họ sẽ rất dễ cảm thấy khó chịu và sẵn sàng làm ngược lại với mong muốn của bạn.

8. Tuổi Mùi

Để đàn ông tuổi Mùi chịu thay đổi những tính xấu của mình, bạn cần phải tỏ thái độ cứng rắn một chút, bởi bản thân họ vốn là một người khá lười biếng, cực kỳ không thích thay đổi những thói quen hoặc những điều quen thuộc với mình.

Họ luôn cảm thấy rằng cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi, không cần thiết phải thay đổi bất cứ điều gì nữa.

Có những lúc, bạn cần phải dùng lời lẽ gay gắt một chút, thậm chí là “uy hiếp” họ thì họ mới chịu làm theo ý bạn. Tất nhiên, bạn cũng không nên cố tình dùng những từ ngữ tổn thương đến lòng tự trọng của họ, bởi như vậy sẽ gây ra tác dụng ngược đấy.

9. Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân thích nghe lời khen ngợi, mỗi khi được tán dương, họ đều cảm thấy vô cùng tự hào, lúc đó cũng là lúc họ dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác.

Ngày thường, con giáp này vốn là một người rất thông minh, nhanh nhạy, họ có thể nhanh chóng nhận ra bạn có ý gì chỉ cần thông qua những lời nói hoặc hành động bóng gió. Nếu không muốn nghe, họ sẽ có cách để chuyển hướng chủ đề ngay.

Tuy nhiên, khi bạn khen họ, khiến họ cảm thấy vui vẻ thì bạn có thể góp ý với họ bất kì điều gì, họ sẽ lắng nghe và chấp nhận, khả năng họ chịu thay đổi cũng sẽ cao hơn hẳn.

10. Tuổi Dậu

Xem cách khiến 12 con giáp nam thay đổi thấy rằng, người tuổi Dậu không thích “vòng vo Tam Quốc”, vì vậy, nếu có ý kiến gì, bạn hãy bày tỏ trực tiếp với họ.

Đàn ông sinh năm này là người có khả năng tiếp nhận ý kiến phê bình của người khác, nếu như điều bạn muốn là hợp lý và thực sự muốn tốt cho họ thì họ chắc chắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ và thực hiện thay đối nếu cần thiết.

Ngược lại, nếu bạn cứ luôn ngập ngừng, ấp úng, họ sẽ cảm thấy rất phiền phức và khó chịu, thậm chí coi lời bạn nói như “gió thổi bên tai”, chẳng hề quan trọng.

11. Tuổi Tuất

Dù là con giáp khó tính trong tình cảm nhưng nếu đàn ông tuổi Tuất đã lựa chọn bạn là nửa kia của mình thì chắc chắn, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn, sẵn sàng thay đổi bản thân vì bạn.

Con giáp nam này vốn là người không giỏi ăn nói, nhiều khi giấu mọi chuyện trong lòng, khiến mọi người cảm thấy rất khó gần, song trên thực tế, họ hiểu rõ tình cảm người khác dành cho mình ra sao, chỉ cần bạn chân thành với họ thì họ cũng sẽ chân thành với bạn.

Họ rất thấu hiểu nửa kia, vì vậy mà nhiều khi bạn không cần phải nói, họ cũng đã chủ động tìm cách thay đổi bản thân rồi.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nói chung khá tự cao, vì vậy mà nhiều lúc, họ sẽ không chịu nghe theo lời khuyên của người khác. Muốn trò chuyện với đàn ông tuổi này, bạn cần phải có kĩ xảo đặc biệt, tốt nhất là không nên to tiếng với họ.

Nếu bạn có điều gì không hài lòng với họ, bạn có thể thử dùng cách họ đối xử với bạn để đối xử với họ xem sao. Làm như vậy, chính bản thân tuổi Hợi sẽ cảm thấy khó chịu và bắt đầu tự nhìn nhận bản thân mình.

Khi nhận ra lỗi sai, họ sẽ tự giác thay đổi, không cần bạn hay bất cứ ai phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.