Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng đón Thần Tài, 3 con giáp tha hồ hưởng lộc, vinh hoa phú quý suốt tháng 7 âm lịch

Do có Tam Hợp thúc đẩy nên ngay từ đầu tháng, con giáp này đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể.

Người tuổi Mão có khoảng thời gian tháng 7 âm lịch làm ăn cực kỳ thuận lợi, và điều đó được thể hiện rõ ràng ngay từ mùng 1, mùng 2 đầu tháng.

Với người làm công ăn lương, đầu tháng, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra. Số tiền mà bạn kiếm được trong ngày những ngày đầu tháng chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó.

Tuổi Dần

Một trong những con giáp gặp may mắn trong tháng 7 âm có thể kể đến là con giáp tuổi Dần. Những người tuổi Dần luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong tháng 7 âm lịch này, người tuổi Dần sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông. Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Tuổi Dần trong tháng gặp cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Ngoài ra, con giáp còn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt.

Tuổi Hợi

Thần Tài nâng đỡ giúp tuổi Hợi mở bát những ngày đầu tháng cô hồn vô cùng may mắn. Công việc thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, tháng mới chốt thêm được nhiều hợp đồng và kiếm thêm được nhiều tiền về trong tay.

Bạn là người tích cực và có ánh nắng, luôn tìm kiếm sự thật và thực dụng, cho dù bạn phải đối mặt với điều gì, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 7 âm lịch này, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ cho bạn tươi cười rạng rỡ, có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi. Dự kiến ​​bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn.

Tuổi Hợi mạnh hơn bạn nghĩ rất nhiều, nhưng bạn không có khí chất cao. Bạn luôn hòa đồng với mọi người, bạn được hưởng phúc khí đầy mình, bạn được mệnh danh là niềm tự hào của mọi người trong gia đình, tháng này tiếng thơm vang xa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm