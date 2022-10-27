Mồng 3 đầu tháng rước vàng vào nhà: 3 con giáp này nhận mệnh phú quý, tiền tài gia tăng, ăn lộc hoan hỷ tháng 10 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 06:30

Vào mồng 3/10 Âm lịch, những con giáp này nhận lộc ngút ngàn, làm ăn thuận lợi dễ kiếm bạc tỷ.

Tuổi Dần 

Mồng 3 đầu tháng rước vàng vào nhà: 3 con giáp này nhận mệnh phú quý, tiền tài gia tăng, ăn lộc hoan hỷ tháng 10 Âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần thuộc top những con giáp may mắn vào ngày 3/10 Âm lịch do được cục diện Tam Hội nâng đỡ nên Dần làm gì cũng hanh thông, đầu xuôi đuôi lọt. 

 

Tinh thần làm việc của con giáp này cũng được đẩy lên cao, giúp bạn dễ dàng tỉnh táo tập trung giải quyết triệt để các vấn đề vấp phải. Với thái độ quyết liệt, làm việc có đầu có cuối thay vì hời hợt như "cưỡi ngựa xem hoa", con giáp này thu về không ít lợi nhuận, tài khoản bùng nổ doanh số. 

Đi song song với đó là được Thực Thần sát cánh đem đến cơ hội làm giàu thời điểm này, nếu biết tận dụng triệt để vấn đề tài chính của bạn mở ra một giai đoạn cực vượng. Các mối quan hệ xã hội cũng khá hài hòa, bạn nhận được sự trợ lực nhiệt tình đến từ mọi người khiến bản mệnh cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không.

Tháng 9 Âm lịch, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến.

Mồng 3 đầu tháng rước vàng vào nhà: 3 con giáp này nhận mệnh phú quý, tiền tài gia tăng, ăn lộc hoan hỷ tháng 10 Âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào mồng 3/10 Âm lịch, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn.

Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Nửa đầu năm nay cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn tốt bụng và hiền lành, dễ hòa đồng, có chủ kiến riêng. Họ không bao giờ có ý định chỉ tuân theo những quy tắc cũ.

Các con giáp này luôn phá vỡ những lối mòn, mạnh dạn tìm cho mình lối đi riêng nên họ sẽ phát triển rất nhanh cả trong lẫn ngoài sự nghiệp.

Mồng 3 đầu tháng rước vàng vào nhà: 3 con giáp này nhận mệnh phú quý, tiền tài gia tăng, ăn lộc hoan hỷ tháng 10 Âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi luôn kiên định, giữ vững mục tiêu đã định ban đầu, nỗ lực hướng tới thành công. Con đường phát triển của con giáp này ngày càng ổn định, tài lộc dư dả, không thiếu tiền tiêu, cả nhà an khang, thịnh vượng.

Trong tương lai, con giáp tuổi Hợi đón nhận nhiều chuyện tốt, giúp thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình họ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

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