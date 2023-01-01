Mồng 1 sớm mai, mồng 2 đầu tháng: 3 con giáp hợp ý Trời, thuận lòng Phật, chuẩn bị bao mà chứa tiền vàng, gom lộc lá không ngơi tay, giàu nhanh chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 17:15

Vào 1/1 và 2/1 này, 3 con giáp sau cứ thăng tiến liên hồi, vận trình liên tục khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách tự tin, ổn định. Con giáp này giỏi trong việc tổ chức, sắp xếp kế hoạch. Tử vi dự báo rằng, trong ngày 1/1 và 2/1 này, con giáp này ít gặp rắc rối hơn thời gian trước. Càng về cuối năm, bản mệnh làm ăn càng phát đạt.

Mồng 1 sớm mai, mồng 2 đầu tháng: 3 con giáp hợp ý Trời, thuận lòng Phật, chuẩn bị bao mà chứa tiền vàng, gom lộc lá không ngơi tay, giàu nhanh chạm đỉnh - Ảnh 1

Hầu bao của người tuổi Dần tiếp tục tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh. Mọi muộn phiền khiến con giáp này suy nghĩ nhiều trong giai đoạn trước đây cũng dần tan biến.

Tuổi Dần khá dễ tính và trở nên năng động hơn trong mọi việc. Cuối năm hiệu quả công việc tăng, kinh doanh phát đạt giúp tuổi Dần có thu nhập dư dả.

Thời gian này, bản mệnh không thiếu tiền, may mắn đồng hành trong thời gian dài. Dự báo, con giáp này có thẻ đón một cái Tết ấm no, sung túc. Bước sang năm mới, họ có thể tiếp tục thăng hoa hơn nữa.

Tuổi Thìn 

Tiếp tục là một con giáp vừa trải qua năm đầu Tam Tai 2022 thì bước sang 2023 lại dính hạn Thái Tuế, không ai khác chính là tuổi Thìn. Đương nhiên, khác với sự may mắn, suôn sẻ của tuổi Mão thì tuổi Thìn có một năm không thuận lợi cho lắm. 

Mồng 1 sớm mai, mồng 2 đầu tháng: 3 con giáp hợp ý Trời, thuận lòng Phật, chuẩn bị bao mà chứa tiền vàng, gom lộc lá không ngơi tay, giàu nhanh chạm đỉnh - Ảnh 2

Tuy nhiên, đừng thấy vậy mà nản lòng bởi "trong cái khó, ló cái khôn", thử thách và gian nan ập đến lại vô tình kích khởi ý chí chiến đấu sục sôi bên trong con giáp này một cách bền bỉ và mạnh mẽ nhất. Dù không được mệnh niên ủng hộ nhưng bằng sự nỗ lực con giáp Thìn đã tạo ra những bước đột phá, chiến thắng số phận, 

Tử vi 12 con giáp dự báo, tài vận của tuổi Thìn có dấu hiệu tốt lên rất nhiều, mọi công sức và thời gian bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, bản mệnh để dành ra được một khoản tiền kha khá, không phải lo lắng đến chi tiêu. 

Trong những lần nghịch cảnh, tuổi này lại tìm ra cách đột phá, nhờ vậy được mọi người xung quanh tín nhiệm và tôn trọng. Thế nhưng, khi có được trong tay thành công đầu tiên bạn không nên vội vàng thoải mãn mà cần tiếp tục cố gắng, tận dụng thời cơ để phát triển không ngừng nghỉ. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay ngày 1/1 và 2/1 này, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán.

Vì vậy, bạn có thể khởi đầu tuần mới một cách tràn đầy hăng hái, và tinh thần tích cực này ắt cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Mồng 1 sớm mai, mồng 2 đầu tháng: 3 con giáp hợp ý Trời, thuận lòng Phật, chuẩn bị bao mà chứa tiền vàng, gom lộc lá không ngơi tay, giàu nhanh chạm đỉnh - Ảnh 3

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Với những người làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào Rằm táng Chạp, 3 con giáp này có vận trình tươi sáng hơn hẳn, làm ăn thuận lợi nên dễ dàng có được sự tiến triển vượt bậc.

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