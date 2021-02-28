Mới SÁNG SỚM gặp 5 điều này, ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG, cẩn thận kẻo rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 05:41

Theo tử vi ngày mới, vào buổi sáng đẹp trời, nếu không may bạn gặp 5 điều này thì hãy hết sức cẩn thận, bởi có thể là điềm báo rằng, bạn sẽ gặp nhiều chuyện không may.

Mâu thuẫn, cãi vã

Vừa buổi sáng ngủ dậy mà rơi vào cảnh cãi vã thì quả là không may mắn chút nào. Theo tử vi ngày mới, nộ khí của bạn đã khiến tài lộc, may mắn sợ hãi bỏ đi hết rồi.

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Cãi nhau sẽ khiến tài lộc của bạn ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng không vui, buồn bực, chắc chắn sẽ khiến bạn rơi vào ức chế, làm việc gì cũng dễ bị hỏng, nói chuyện với ai cũng dễ cáu gắt hơn, không thể bình tĩnh như thường ngày, như vậy công việc làm sao tốt đẹp được.

Tốt nhất, bạn nên luôn giữ một nụ cười tươi sáng, tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhõm, chắc chắn may mắn lại đến mà thôi.

Đổ vỡ

Đồ vật tan vỡ cũng là sự báo hiệu của một ngày làm ăn khó khăn vất vả. Nếu kinh doanh thì nên cẩn thận bởi có thể ngày hôm nay sẽ vắng khách, hàng hóa sụt giá khiến lời lãi chẳng là bao. Tử vi ngày mới còn cho biết thêm, nếu gặp điềm báo này thì cũng không nên cho ai đó vay mượn tiền nong, nên từ chối khéo léo để không mất tình cảm bạn bè.

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Đổ vỡ là điềm báo không may - Ảnh minh họa: Internet

Cá cảnh tự nhiên chết

Cá cảnh sống trong nhà mình mang yếu tố phong thủy. Nếu chẳng may chú cá nào chết đi sẽ là không may mắn cho gia chủ.

Theo tử vi ngày mới, nếu cá chết ắt sẽ liên quan đến tài lộc trong gia đình. Bạn nên xem lại các mối quan hệ làm ăn, nếu cảm giác dự án nào không chắc chắn cần kiên quyết rút vốn tránh liên lụy về sau, còn với các dự án khác thì không đầu tư thêm nữa, dành thời gian nghe ngóng xem xét tình hình kỹ lưỡng để có quyết định sáng suốt.

Quên đồ

Bạn quên đồ phải quay về nhà lấy, đây cũng là báo hiệu của một ngày không may mắn. Để vượt qua ngày này, bạn nên giữ tâm trạng vui vẻ, tránh cáu giận, bực tức, cãi nhau với ai đó.

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Gặp mèo là báo hiệu điềm gở - Ảnh minh họa: Internet

Gặp mèo

Tối kỵ trong buổi sáng là gặp phải mèo lạ, đây được cho là điềm gở, có thể là báo trước sự đen đủi có thể xảy ra trong ngày.

Bạn nên đóng cửa nhà lại, mèo sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì vậy mà quá lo lắng, quan trọng nhất là giữ tâm trạng bình tĩnh và tươi vui. Khi tâm bạn an yên thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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