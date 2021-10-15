Mất bao nhiêu thời gian để có thể tán đổ được các cung Hoàng đạo?

Bạch Dương có đặc tính trời sinh là muốn nắm quyền kiểm soát cuộc sống của họ và là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Bản tính cương quyết của họ có thể khiến họ khá cứng đầu và một khi họ đã quyết định về một điều gì đó, kể cả tình yêu, thì không gì có thể thay đổi được ý kiến ​​của họ.

Bản tính cứng đầu này của Bạch Dương khiến họ nhanh chóng rơi vào lưới tình, một khi có ai đó thu hút sự chú ý của họ, những người có cùng loại tính cách với Bạch Dương cũng có khả năng khiến họ ngay lập tức yêu người đó.

Kiên định, đáng tin cậy và bền bỉ, những người thuộc cung hoàng đạo thứ hai này không bao giờ yêu quá dễ dàng hay nhanh chóng. Họ rất thực tế và những vấn đề của trái tim cũng phải được não bộ xem xét kỹ lưỡng trước.

Đừng bao giờ mong đợi một Kim Ngưu sẽ yêu trong lần hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai; họ chắc chắn sẽ dành thời gian để phân tích xem người kia có khả năng cống hiến hết mình khi ở trong một mối quan hệ hay không.

Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, sự chân thành trong tình yêu của Kim Ngưu là không gì sánh được và họ sẽ chỉ yêu nếu người kia đáp lại bằng sự chân thành và tình yêu thương như vậy.

Song Tử

Song Tử được đại diện bởi cặp song sinh, được biết đến là những người hòa đồng, quảng giao và họ bị thu hút bởi những người kích thích trí thông minh và họ chỉ yêu khi được kích thích về mặt tinh thần.

Ngoài ra, họ có xu hướng dễ dàng cảm thấy buồn chán, yêu nhanh chóng khi gặp được người phù hợp về trí tuệ. Tuy nhiên, giữ chân tình yêu của Song Tử là một nhiệm vụ khá khó khăn và nếu họ cảm thấy buồn chán hoặc không còn được kích thích về mặt tinh thần, họ có thể sẽ hết yêu nhanh chóng như khi yêu vậy.

Cự Giải

Cự Giải chẳng giấu diếm, luôn phô bày hết ruột gan của họ ra ngoài và là những người rất tình cảm. Tình yêu đối với họ là một điều gì đó rất thiêng liêng và họ yêu với ý định gắn bó suốt đời, bởi vì đối với Cự Giải, gia đình luôn là điều ưu tiên.

Họ yêu khá nhanh, không có nhiều khó khăn, nếu họ nhận thấy đối phương chủ động về mặt tình cảm và phù hợp với mong đợi của họ khi ở trong một mối quan hệ.

Sư Tử

Kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của Sư Tử và họ được biết đến là những người thường đưa ra quyết định rất nhanh chóng; quyết định yêu cũng không ngoại lệ. Được cai trị bởi Mặt trời, Sư Tử thích trở thành trung tâm của sự chú ý và họ khá dễ dàng để yêu một người mang lại cho họ những gì họ muốn sự chú ý không rời.

Họ thường yêu quá nhanh, điều này khiến việc Sư Tử yêu nhầm người là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, một khi đã yêu, họ rất trung thành và mãnh liệt, cho đến khi nhận được lý do vững chắc nào đó để ngừng sự trung thành này lại.

Xử Nữ

Xử Nữ trời sinh là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo và có đạo đức rất mạnh mẽ. Họ không phải người mà bạn có thể thúc ép để yêu. Họ cần thời gian và quá trình yêu cũng diễn ra rất từ ​​từ. Họ cần chắc chắn rằng người mà họ bị thu hút có cùng niềm tin, giá trị và đạo đức.

Giống như mọi thứ khác trong cuộc sống của mình, Xử Nữ cũng muốn cuộc sống tình yêu của mình hoàn hảo và để đạt được điều đó, họ không chỉ làm việc rất chăm chỉ mà còn chờ đợi một người phù hợp và hoàn hảo. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy một Xử Nữ vẫn đang ngồi chờ đợi cả một thời gian dài.

Thiên Bình

Thiên Bình được cai trị bởi sao Kim, hành tinh của tình yêu. Không có gì ngạc nhiên khi những người thuộc cung hoàng đạo này là những người vô cùng lãng mạn và họ đã yêu cái giấc mơ về một cuộc tình trước cả khi họ trao trái tim cho một ai khác.

Họ yêu thích sự hài hòa và tìm kiếm sự cân bằng trong mọi thứ. Họ rất quyến rũ và cũng có thể tán tỉnh, tuy nhiên, đừng bao giờ vì sự dễ dãi của họ mà coi đó là điều đương nhiên và tin rằng họ dễ dàng yêu người khác.

Thiên Bình sẽ chỉ yêu khi họ tin rằng người kia là người phù hợp với họ. Vì vậy, không dễ để nói rằng một Thiên Bình yêu quá nhanh hay chậm.

Bọ Cạp

Những người thuộc cung Nước này được biết đến với bản chất gợi cảm và đầy đam mê, và họ hầu như sẽ phải lòng những người có cùng những đặc điểm này. Một Bọ Cạp phải mất một thời gian dài để yêu vì họ thường chỉ yêu người khác sau khi đã tạo dựng được đủ lòng tin.

Tuy nhiên, họ có một khí chất bí ẩn xung quanh họ, khi hẹn hò với một Bọ Cạp, bạn có thể cảm thấy giống như một cuộc phiêu lưu, họ sẽ tạo ra cho bạn ấn tượng rằng họ đang yêu nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ không phải là người sẽ yêu một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng khi họ yêu, họ sẽ yêu cả đời.

Nhân Mã

Những người thuộc cung Nhân Mã không quá cần một người để yêu vì họ yêu cuộc sống, cũng như sự phấn khích và phiêu lưu đi kèm với nó, đến mức Nhân Mã có thể chờ đợi và chờ đợi một thời gian rất dài để tìm được một nửa cuộc đời còn lại của mình.

Những cuộc phiêu lưu là ưu tiên trong cuộc đời của họ, họ thích đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ; khi có tất cả những thứ này là họ đã thoả mãn rồi.

Vì vậy, để một Nhân Mã có thể bị tấn công bởi mũi tên của thần tình yêu, người phù hợp phải đến với họ vào đúng thời điểm. Ngoài ra, họ coi trọng sự tự do của mình hơn tất cả những thứ khác và nếu họ cảm thấy rằng, một mối quan hệ sẽ hạn chế cảm giác tự do đó, họ thà loại bỏ nó còn hơn.

Ma Kết

Ma Kết là một cung hoàng đạo vô cùng tài năng, những người luôn tự hào về sự chăm chỉ và rất nghiêm túc với trách nhiệm của mình. Họ yêu những người có cùng đặc điểm giống họ và có sáng kiến.

Những yếu tố này là nguyên nhân chính khiến các Ma Kết trẻ tuổi cảm thấy bị thu hút bởi một người đàn ông hoặc phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Giống như dê núi, Ma Kết thích leo núi để đạt được mục tiêu của mình và yêu cũng không kém cạnh. Họ sẽ mất nhiều thời gian để tin rằng, tình yêu mà họ đang cảm nhận được trong trái tim mình xứng đáng với công sức của họ.

Bảo Bình

Cũng giống như những người thuộc cung Nhân Mã, những người thuộc cung Bảo Bình cũng không phải những người dựa vào tình yêu để hoàn thiện bản thân. Họ là những sinh vật thuộc về xã hội, thích gặp gỡ và giao lưu với mọi người.

Đối với Bảo Bình, tình bạn và mạng lưới quan hệ quan trọng hơn việc dành thời gian cho riêng một người. Vì vậy, một Bảo Bình phải mất một thời gian dài để yêu và chỉ làm như vậy khi họ cảm thấy người kia có cùng niềm tin và giá trị với mình.

Song Ngư

Những người thuộc cung Song Ngư sinh ra đã là những người mơ mộng, họ yêu thích những giấc mơ về tình yêu và có thể đã tưởng tượng lặp đi lặp lại nhiều viễn cảnh lãng mạn trong đầu họ trước khi những điều như vậy từng xảy ra trong cuộc đời họ.

Được cai trị bởi sao Hải Vương, hành tinh của những giấc mơ, mộng tưởng và lừa dối, những người cung Song Ngư thường dễ bị tổn thương trong tình yêu vì họ yêu nó quá sớm và quá nhanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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