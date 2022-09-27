Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng!

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 08:35

Ai chẳng muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang, thấy thứ gì hay là muốn mang về nhà. Nhưng nếu gặp 5 thứ này thì dù có hấp dẫn đến đâu cũng tuyệt đối không mang vào nhà mình nhé.

1. Đồ trang sức bằng đá quý cũ

Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó.
Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp.

Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ.
Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà bạn nhé, trừ khi nó đã được “làm sạch”, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó.

Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác

Đi đường, chắc hẳn ai trong chúng ta cùng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng bạn có biết đó là thứ đại kị, không mang vào nhà được hay không?
Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay tiền bạc, nhưng cũng có trường hợp người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đó về nhà mình thì cũng là đang rước về điều xui xẻo cho bản thân và gia đình.
Đó là một trong những vật không nên mang vào nhà mà bạn cần biết. 

Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.
Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.
Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình. 

Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cành lá ở cây cổ thụ

Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó, bạn phải nhớ là tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng, hái lộc ở cây đó mới an lành.
Cây to, cành lá um tùm thì lộc thường xanh tươi mướt mắt nhưng theo quan niệm dân gian, cây càng to, nhất là cây cổ thụ mà còn gần đền chùa, miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà.

Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Ảnh của người đã mất không thân thích

Theo quan niệm tâm linh, mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân.
Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất chớ nên giữ trong nhà, khi mà người ấy đã chết.
Người lạ ấy không quen không biết mà bạn lại đem ảnh họ về nhà thì cẩn thận người ta sẽ ám bạn qua bức ảnh kia.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bày mèo Thần Tài ở đâu trong cửa hàng để phát tài phát lộc, VƯỢNG PHÁT, thu hút cơ duyên, tiền bạc cứ thế ùa vào như nước!

Bày mèo Thần Tài ở đâu trong cửa hàng để phát tài phát lộc, VƯỢNG PHÁT, thu hút cơ duyên, tiền bạc cứ thế ùa vào như nước!

Mèo Thần Tài là vật phẩm phong thủy được khá nhiều người ưa chuộng. Vậy với cửa hàng cửa hiệu thì nên bày mèo Thần Tài ở đâu để tài lộc vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi vật phong thủy đồ vật xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân