Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng!

3. Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.

Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.

Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình.

4. Cành lá ở cây cổ thụ

Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó, bạn phải nhớ là tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng, hái lộc ở cây đó mới an lành.

Cây to, cành lá um tùm thì lộc thường xanh tươi mướt mắt nhưng theo quan niệm dân gian, cây càng to, nhất là cây cổ thụ mà còn gần đền chùa, miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà.

5. Ảnh của người đã mất không thân thích

Theo quan niệm tâm linh, mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân.

Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất chớ nên giữ trong nhà, khi mà người ấy đã chết.

Người lạ ấy không quen không biết mà bạn lại đem ảnh họ về nhà thì cẩn thận người ta sẽ ám bạn qua bức ảnh kia.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.