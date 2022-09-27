Mách gia chủ top 5 vật ĐẠI KỊ không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân, đặc biệt là người yếu vía tuyệt đối đừng đụng tới vật cuối cùng!

Tuy nhiên, đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang năng lượng, tâm niệm và tai ương của người chủ. Chính vì lẽ đó mà người ta thường chỉ mua đồ trang sức đá quý là đồ mới chứ hiếm khi mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những điều xui rủi của chủ nhân cũ sang cho mình. Hạn chế mang đồ trang sức bằng đá quý cũ vào nhà bạn nhé, trừ khi nó đã được “làm sạch”, giải trừ mọi năng lượng xấu tích tụ trong đó.

Đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy cũng có nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Hơn thế nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc làm bùa hộ mệnh, hoặc làm trang sức phong thủy để trợ vận tình duyên, tài lộc hay sự nghiệp.

Đi đường, chắc hẳn ai trong chúng ta cùng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng bạn có biết đó là thứ đại kị, không mang vào nhà được hay không? Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay tiền bạc, nhưng cũng có trường hợp người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đó về nhà mình thì cũng là đang rước về điều xui xẻo cho bản thân và gia đình. Đó là một trong những vật không nên mang vào nhà mà bạn cần biết.

Ảnh minh họa: Internet

3. Gương bị nứt

Gương vỡ hay nứt thì cũng không nên dùng nữa, kể cả chỉ bị nứt nhỏ thì theo phong thủy cũng là điều không tốt.

Đến gương nhà mình bị nứt cũng không nên giữ lại chứ đừng nói gì đến chuyện mang gương nứt vào nhà. Đây là món đồ theo phong thủy không mang vào nhà thì sẽ tốt hơn.

Xưa kia, chiếc gương được coi là vật không thể thiếu của các cô gái đến tuổi kết hôn, nó như một món bùa dùng để bảo vệ nhan sắc, tình duyên và cuộc hôn nhân của họ.

Khi chiếc gương bị nứt hay vỡ thì cũng đồng nghĩa với những thứ mà nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn được lành lặn thì phải đem gói vào khăn, tẩm thêm ít muối rồi đem vứt đi, có thế mới giữ được bình an cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cành lá ở cây cổ thụ

Đầu năm nhiều người có thói quen đi hái lộc, nhưng nếu làm việc đó, bạn phải nhớ là tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng, hái lộc ở cây đó mới an lành.

Cây to, cành lá um tùm thì lộc thường xanh tươi mướt mắt nhưng theo quan niệm dân gian, cây càng to, nhất là cây cổ thụ mà còn gần đền chùa, miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn. Không biết mà hái lộc không đúng cách thì dễ rước vong vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

5. Ảnh của người đã mất không thân thích

Theo quan niệm tâm linh, mỗi một tấm ảnh đều chứa một phần linh hồn của chủ nhân.

Nếu người trong ảnh không phải là người thân của bạn thì tốt nhất chớ nên giữ trong nhà, khi mà người ấy đã chết.

Người lạ ấy không quen không biết mà bạn lại đem ảnh họ về nhà thì cẩn thận người ta sẽ ám bạn qua bức ảnh kia.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.