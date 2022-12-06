Lòng người hợp ý trời, sự cố gắng của 3 con giáp đã đến lúc được đền đáp vào 19h tối Thứ 4 ngày 7/12/2022: Tài vận khởi sắc, tài chính vực dậy, may mắn nở rộ, từ nay kinh doanh phát tài 'một bước thành đại gia'

Thời điểm này đối với những người tuổi Sửu là thời gian khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc. Tuy nhiên do sao cố Kiếm Phong và Thiên Khốc chiếu nên bạn nên cẩn trọng trong việc hành sự, chớ để lộ sự sắc sảo thái quá mới tránh được tranh chấp, hao tài tốn của.

Đây cũng là lúc để Sửu vác balô lên đường trải nghiệm, những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu.

May mắn về gia đình. May mắn lớn về học hành. Tăng cường vận may với cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng rất tốt cho những người vừa mới đi làm hoặc vẫn còn đang đi học. Không gặp nhiều vướng mắc, trở ngại, cộng với tính cách cần cù, nhẫn nại và đáng tin cậy, Trâu có thể đạt tới những thành công giá trị.

Tuổi Mão

So với những con giáp khác, tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời gian này những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Hợi

Đối với người tuổi Hợi, vận may về tài lộc sẽ đảo ngược, vận tốt liên tục, sự nghiệp ban đầu phát triển có nhiều thăng trầm, năng lực nâng cao, sẽ không thiếu tiền để chi tiêu trong tương lai, với sự chăm chỉ và may mắn, sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Cho nên Hợi nắm bắt cơ hội này chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Vào những ngày này, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.