Bảng vàng 'đại gia' 2 ngày (7 và 8/12/2022) ghi rõ tên 3 con giáp: Xui rủi tránh xa, tài lộc tiến tới, tiền bạc đổ về ầm ầm, may mắn kéo đến liên tục, hứa hẹn một tương lai rực sáng

Có thể nói thời điểm này là lúc may mắn của người tuổi Dậu, đánh dấu sự biến chuyển lớn trong sự nghiệp và cả tình duyên. Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong thời gian qua, người tuổi Dậu sẽ gặt hái không ít thành công trong năm nay.

Đời sống tình cảm của người tuổi Dậu cầm tinh Gà sẽ khá thăng hoa. Những bạn chưa có nửa kia sẽ nhanh chóng tìm được người yêu. Đặc biệt, người tuổi Dậu nên đọc nhiều sách. Ngoài việc mở rộng tri thức, đọc sách còn giúp bạn giảm căng thẳng sau những giờ làm việc chăm chỉ.

Với tính tình ôn hòa, thân thiện, người tuổi Dậu thường được bạn bè và người thân yêu mến. Thế nên với sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Dậu. Những dự án công việc, các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm phần lớn thời gian của bạn. Hãy cố gắng nhín chút thời gian cho người thân, bạn bè và đặc biệt là người ấy nhé.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường là người tiên phong trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Con giáp này sẵn sàng đối mặt với thử thách để rèn luyện khiến bản thân ngày một mạnh mẽ hơn, giúp tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp này có thể viên mãn cả tình lẫn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Người làm công ăn lương có nghề tay trái cũng có thu nhập tốt. Các khó khăn trước mắt được giải quyết, tuổi Thìn chỉ cần vững tiến về phía trước là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

Tuổi Ngọ

Từ thời điểm này do tam hợp trợ giúp tuổi Ngọ rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Ngọ trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.