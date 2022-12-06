3 con giáp thẳng tiến ngồi lên 'ngai vàng' vào 18h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: May mắn tỏa sáng, tiền bạc đầy cả túi, giàu sang phú quý, gia đình sung túc

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 10:22

Thần May Mắn mỉm cười dìu dắt 3 con giáp này đến thành công, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, thu bộn tiền về túi.

 

Tuổi Tý

Từ khung giờ này, tuổi Tý có nhưng thay đổi tích cực, công việc có được kết quả như ý, công sức và cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng. Tài lộc của tuổi Tý đúng dịp bùng nổ, tuy nhiên con giáp này lại có quá nhiều khoản phải chi tiền, dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ chi tiền như vậy thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

Việc kiếm tiền mà lại không giữ được tiền trong phong thủy gọi đây là phát tài mà không tụ được tài. Do đó hãy thỉnh cho mình 'Thần Giữ Của'.

3 con giáp thẳng tiến ngồi lên 'ngai vàng' vào 18h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: May mắn tỏa sáng, tiền bạc đầy cả túi, giàu sang phú quý, gia đình sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là nhân vật đại diện cho trí tuệ mẫn tiệp, giúp bạn sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc, thu giữ tài sản, tránh thất thoát vào những việc không đáng có. Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng rất thuận lợi.

Tuổi Hợi

Chẳng cần nói ai cũng biết tuổi Hợi có số sướng. Con giáp này sở hữu nhiều may mắn đến nỗi người khác phải ghen tị. Dù tính tình "hay ăn lười làm" nhưng rất hiếm khi Hợi rơi vào hoàn cảnh nghèo khó. Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn có quý nhân trợ giúp nên chuyện giữ hóa lành, mọi việc đều thuận buồn xuôi gió, công việc không gặp nhiều khó khăn.

3 con giáp thẳng tiến ngồi lên 'ngai vàng' vào 18h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: May mắn tỏa sáng, tiền bạc đầy cả túi, giàu sang phú quý, gia đình sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tính tình vui vẻ, hòa nhã cũng giúp con giáp này có nhiều bạn bè và các mối quan hệ tốt. Sự nhiệt tình và chân thành của Hợi giúp các mối quan hệ trở nên thân thiết. Khi gặp khó khăn ắt có người ra tay giúp đỡ. Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của bạn. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm đoàn viên, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Tý kết thúc một ngày đầy viên mãn, như ý.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trong thời điểm này. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Đây là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

3 con giáp thẳng tiến ngồi lên 'ngai vàng' vào 18h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: May mắn tỏa sáng, tiền bạc đầy cả túi, giàu sang phú quý, gia đình sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào năm Tỵ bước sang thời điểm này lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, họ sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Vào thời điểm này, 3 con giáp này sẽ được quý nhân chiếu cố, mọi khó khăn thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa, từ nay một bước thăng hoa, giàu sang không ai sánh kịp.

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