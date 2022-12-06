Đồng hồ điểm đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022 giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 09:49

Trong thời điểm này, cát tinh thổi bùng vận may cho 3 con giá, từ nay công danh vượng sắc, vận trình an ổn, quý nhân hỗ trợ mạnh mẽ trong công việc.

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cát tinh Chính Quan chiếu vận, nên vận may lũ lượt kéo đến, giúp hóa giải những chuyện xui xẻo. Chính Quan tinh soi vận cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022 giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm. Trong thời điểm này đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người có cá tính độc lập, tự lực tự cường, họ có chính kiến, biết quyết định cuộc đời mình và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Từ nhỏ người tuổi Mùi luôn tâm niệm rằng, chỉ có sự nỗ lực mới có thể giúp họ thay đổi cuộc sống, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng mọi thứ thăng hoa.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022 giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi khi sự hiếu thắng này đã khiến họ gặp không ít khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, sau sự vấp ngã lại là một sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, thời điểm này, tuổi Mùi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Trong thời điểm này, tuổi Mùi chỉ cần nỗ lực và cố gắng gấp đôi hiện tại thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả đến bản thân họ cũng không ngờ.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022 giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp vào 14h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: Tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, không lo cơm ăn áo mặc

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp vào 14h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: Tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, không lo cơm ăn áo mặc

Trong thời điểm này, 3 con giáp gặp vận đỏ trong sự nghiệp, hứng trọn lộc trời, tiền tiêu chẳng hết. Công việc hanh thông, thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền.

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