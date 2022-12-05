Tử vi 17h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 17:08

3 con giáp sau 10 người hết 9 người trúng số độc đắc vào khung giờ này, sự nghiệp lên hương, phát tài phát lộc, gặt hái thành công tới tấp.

 

Tuổi Thìn

Thìn cũng là một trong những con giáp hạnh phúc nhất vào thời điểm này. Có cả ngũ hành tương sinh ủng hộ, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Tử vi 17h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, tự gây áp lực cho bản thân. Thành quả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, vì thế hãy kiên nhẫn hơn nhé.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn tìm kiếm cơ hội tốt để phát triển bản thân, để thay đổi mọi thứ xung quanh ngày càng tốt hơn. Những người tuổi Tuất dù không có xuất phát điểm tốt đẹp nhưng họ có bản lĩnh tuyệt vời, nhờ vậy mà mọi khó khăn thử thách đều tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Tử vi 17h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này trở đi cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới, họ sẽ tìm kiếm cơ hội tốt trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu vì vậy trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội đổi vận, nếu như biết nắm bắt thì sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn có tính cách hoạt bát, sôi nổi, thoải mái, họ thích tự do sáng tạo và không ngừng cố gắng, cầu tiến để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tý là người dễ dàng công thành danh toại vì tính cách linh hoạt và tuyệt vời của mình. 

Tử vi 17h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ tìm được hướng đi mới để giải quyết những bất trắc hiện tại. Ngoài ra, tài vận của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể. Họ sẽ có tài lộc vượng phát, cơ hội ở nơi làm việc nhiều, dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý nhân sẽ có cơ hội lớn để thăng tiến, phát triển sự nghiệp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hết sức thì nhất định sẽ thành công và kiếm được nhiều tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn

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Vào khung giờ này, 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, cuộc sống cát tường như ý, bội thu tiền tài, giàu có hơn người.

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