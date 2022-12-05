Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 16:50

Vào khung giờ này, 3 con giáp được Bồ Tát trợ mệnh, cuộc sống cát tường như ý, bội thu tiền tài, giàu có hơn người.

 

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong thời điểm này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các mối quan hệ của bạn khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Ngọ cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng.

Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng tha thứ, cảm thông với người khác. Những người như vậy đi tới đâu, làm việc gì cũng có thể gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ rất tốt bụng, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể không toan tính thiệt hơn.

Đoán biết 3 con giáp hưởng phúc Quan Âm đón lộc Thần Tài vào đúng 12h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Vừa ra đường ngã trúng hố vàng, sự nghiệp thăng tiến cao như  núi Thái Sơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những chú Mèo thường có sức sống và nghị lực mạnh mẽ. Họ có khả năng thích ứng linh hoạt, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể giữ thái độ bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Vận trình của những người tuổi Mão thường vượng quý nhân. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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