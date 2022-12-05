Nam Tào đã điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào lúc 11h trưa Thứ 4 ngày 7/12/2022: Từ nay cuộc đời lên hương, hạnh phúc triền miên, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 16:44

Thầy bói mù chỉ rõ vào khung giờ này, 3 con giáp sau được Nam Tào che chở, phúc lộc sâu dày, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

 

Tuổi Mùi

Từ thời điểm này, công việc, sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội nâng đỡ. Ai làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thứ bảy thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Những người đang tìm việc sẽ được người quen giúp đỡ, thời gian tới bạn sẽ nhận được thêm công việc mới. 

Nam Tào đã điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào lúc 11h trưa Thứ 4 ngày 7/12/2022: Từ nay cuộc đời lên hương, hạnh phúc triền miên, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh làm việc cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Nhưng tốt nhất vẫn nên đi đường thẳng, chớ ngang tắt hay mánh khóe thì sẽ tự mình hại thân.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy, để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức để rèn luyện ý chí của bản thân, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. 

Nam Tào đã điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào lúc 11h trưa Thứ 4 ngày 7/12/2022: Từ nay cuộc đời lên hương, hạnh phúc triền miên, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, những người tuổi Tý sẽ tìm được hướng đi mới trong tương lai, ban đầu có chút khó khăn nhưng sau tất cả họ sẽ thành công vang dội. Đặc biệt, cuối năm nay, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Nam Tào đã điểm tên 3 con giáp vào sổ vàng vào lúc 11h trưa Thứ 4 ngày 7/12/2022: Từ nay cuộc đời lên hương, hạnh phúc triền miên, của cải tràn trề, tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp hốt sạch LỘC trời vào đúng 11h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Lộc vào cửa trước, tiền vào lối sau, ngồi không ăn bát vàng uống ly bạc, ôm sạch của cải thiên hạ về nhà

3 con giáp hốt sạch LỘC trời vào đúng 11h trưa Thứ 3 ngày 6/12/2022: Lộc vào cửa trước, tiền vào lối sau, ngồi không ăn bát vàng uống ly bạc, ôm sạch của cải thiên hạ về nhà

Chúc mừng 3 con giáp đã tới thời sung sướng, tài lộc bùng nổ. Từ nay trong túi đầy vàng, tiền chất đầy nhà kéo dài từ cửa trước đến lối sau.

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