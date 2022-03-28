LỘI NGƯỢC DÒNG: Top các con giáp thay đổi tình thế cuối tháng 2 âm lịch, ai NGHÈO sẽ thoát NGHÈO, ai GIÀU mãi cứ GIÀU, vận đào hoa đeo mãi không thôi

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 07:35

Cuối tháng 2 Âm lịch là khoảng thời các con giáp thay đổi tình thế về tài lộc và sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Năm 2022 này là giai đoạn tuổi Hợi cần phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn, tranh thủ phát huy mọi thế mạnh vì được thần tài và quý nhân chiếu cố. Từ giờ đến cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, giúp tuổi Hợi phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn.

Bước vào tháng 3 âm lịch, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người trong nóng, ngoài lạnh. Trong công việc, con giáp này luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ đặt ra mục tiêu nhất định và luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Người tuổi này làm việc chăm chỉ, không thích khoe khoang, phô trương. Chính bởi vì vậy nên thời trẻ họ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sau 35 tuổi, người tuổi Ngọ cũng có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định.

LỘI NGƯỢC DÒNG: Top các con giáp thay đổi tình thế cuối tháng 2 âm lịch, ai NGHÈO sẽ thoát NGHÈO, ai GIÀU mãi cứ GIÀU, vận đào hoa đeo mãi không thôi - Ảnh 1

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người trong nóng, ngoài lạnh.

Vào cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào. Họ cần chuẩn bị tinh thần cho một chuyến công tác xa. Trong chuyến công tác này, họ có thể ký được hợp đồng giá trị, mang lại nguồn thu lớn.

Tuổi Tuất

Vào năm 2022 này, người tuổi Tuất sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, họ nhanh chóng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc không lo cơm ăn áo mặc. Trong cuộc sống những tháng sắp tới, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn và mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng vô cùng tích cực. Đặc biệt từ giờ đến cuối tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tăng cao, dù là vận may về sự nghiệp hay vận may về tình duyên đều thăng hoa không ngừng. Đầu tháng 3 âm lịch trở đi, chỉ cần tuổi Tuất chăm chỉ hơn hiện tại thì sẽ bất ngờ với những thành tựu vào cuối năm. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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