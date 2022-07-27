Liên tục từ ngày 27/7 đến 8/8, TOP 3 con giáp hốt hết lộc trời, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, Phật bà tỏa hào quang soi chiếu

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 03:34

Tử vi học có nói, sang thời gian từ ngày 27/7 - 8/8, có 3 con giáp dưới đây bất ngờ nằm trong danh sách điểm danh của thần tài.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu gặp nhiều thứ rắc rối hơn trong công việc hoặc nhiều khó khăn sẽ đến trong cuộc sống. Công việc tuy tiến triển tốt, tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Sửu nên rõ ràng về chi tiêu.

Tử vi cho thấy, sang thời gian từ ngày 27/7 đến 8/8 được coi là tốt nhất trong năm của người tuổi Sửu. Đây sẽ là cơ hội vàng để con giáp này lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Sau bao ngày trồng cây, con giáp này cũng được "hái quả". Do bản tính siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Hợi không cảm nhận được vận may đang từng ngày tới gần mình, phải khi thay đổi thực sự lớn, họ mới nhận ra.

Liên tục từ ngày 27/7 đến 8/8, TOP 3 con giáp hốt hết lộc trời, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, Phật bà tỏa hào quang soi chiếu - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, sang thời gian từ ngày 27/7 đến 8/8 được coi là tốt nhất trong năm của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi mách rằng, từ ngày 27/7 đến 8/8, người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên. Không chỉ vậy, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện, có bước đột phá mới.

Vận trình của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không. Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước. Còn đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ có bước đột phá chẳng hạn như thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Tỵ cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kết hôn.

Liên tục từ ngày 27/7 đến 8/8, TOP 3 con giáp hốt hết lộc trời, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, Phật bà tỏa hào quang soi chiếu - Ảnh 2
Tử vi mách rằng, từ ngày 27/7 đến 8/8, người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, con Dê đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Mùi sống rất thật thà, tốt bụng, sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, tuổi Mùi là người ưa sự chủ động, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Con giáp này có lối sống rất thực tế, không bao giờ mơ mộng, ảo tưởng hão huyền. 

Đây là con giáp phần lớn sẽ vươn đến thành công và làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình, họ quan niệm số phận cuộc đời, sướng khổ đều do bản thân mình mà ra. Đặc biệt từ ngày 27/7 đến 8/8, người tuổi Mùi sẽ được cát tinh soi chiếu, vận may thay đổi từng ngày. Đặc biệt, con giáp này còn được quý nhân từ phương xa mang lại cơ hội làm giàu. Sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp trong những tháng cuối năm này.

Liên tục từ ngày 27/7 đến 8/8, TOP 3 con giáp hốt hết lộc trời, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, Phật bà tỏa hào quang soi chiếu - Ảnh 3
Đặc biệt từ ngày 27/7 đến 8/8, người tuổi Mùi sẽ được cát tinh soi chiếu, vận may thay đổi từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 ngày tới (22/7 - 2/8), vận mệnh xoay chiều, 3 con giáp gánh bạc vàng về nhà, tiền nặng trĩu túi, hỷ sự triền miên

Tử vi 12 ngày tới (22/7 - 2/8), vận mệnh xoay chiều, 3 con giáp gánh bạc vàng về nhà, tiền nặng trĩu túi, hỷ sự triền miên

Lá số tử vi cho thấy, trong 12 ngày tới, 3 con giáp này sẽ cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên.

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