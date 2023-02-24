Liên tiếp từ ngày 25/2 đến 10/3, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc, trúng lớn giàu to, chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 06:00

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 25/2 đến 10/3, những con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Dù cuộc sống có khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn tìm ra cơ hội nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Xem tử vi có nói, từ ngày 25/2 đến 10/3, con giáp tuổi Mùi sẽ giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng chăm chỉ càng phát tài là phúc phần trời cao đã an bài cho Mùi.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến 10/3, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc, trúng lớn giàu to, chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi và có tham vọng làm giàu nên người tuổi Tý sẽ có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tý càng giàu sang vô đối.

Bước sang thời gian từ ngày 25/2 đến 10/3, tuổi Tý muốn khổ cũng chẳng được. Nhờ có quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Từ thời điểm này trở đi, Tý sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến 10/3, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc, trúng lớn giàu to, chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Đặc biệt, từ ngày 25/2 đến 10/3, người tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến 10/3, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc, trúng lớn giàu to, chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến vào cuối tháng 2 kéo dài đến đầu tháng 3 công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

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