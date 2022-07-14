Liên tiếp từ ngày 15/7 đến 23/7, 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, thu lộc dồn dập, không thắng lớn cũng trúng quả đậm

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 03:52

Xem tử vi cho thấy, tài lộc của những con giáp này có những điểm sáng rực rỡ từ ngày 15/7 đến 23/7. Bạn đã kiếm được một khoản kha khá hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có khoảng thời gian từ ngày 15/7 đến 23/7 làm ăn cực kỳ thuận lợi. Do có Tam Hợp thúc đẩy nên ngay từ đầu tháng, bạn đã có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đem lại lợi ích cho bản thân và tập thể. Với người còn trẻ tuổi luôn ở vào tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chờ đợi thời cơ đến với mình thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được cái đích mà mình đặt ra.

Liên tiếp từ ngày 15/7 đến 23/7, 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, thu lộc dồn dập, không thắng lớn cũng trúng quả đậm - Ảnh 1
Người tuổi Dần có khoảng thời gian từ ngày 15/7 đến 23/7 làm ăn cực kỳ thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Số tiền mà bạn kiếm được chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đỏ mắt ghen tị đó. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên. Mục đích của bạn chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, bước từng bước vững vàng lên một vị trí cao hơn.

Tuổi Tỵ 

Cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của người tuổi Tị đến ngay từ ngày 15/7 đến 23/7. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Liên tiếp từ ngày 15/7 đến 23/7, 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, thu lộc dồn dập, không thắng lớn cũng trúng quả đậm - Ảnh 2
Cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của người tuổi Tị đến ngay từ ngày 15/7 đến 23/7 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình trong suốt thời gian qua, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Người làm ăn kinh doanh là con giáp kiếm tiền giỏi, có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian trước đó, và nay chính là lúc bạn được tận hưởng trái ngọt do chính tay mình chăm bẵm.

Tuổi Ngọ 

Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi Ngọ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ từ ngày 15/7 đến 23/7. Trước đó, bạn có thể gặp được quý nhân, cũng có thể gặp được người có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng. 

Liên tiếp từ ngày 15/7 đến 23/7, 3 con giáp cực sung túc, đếm tiền mỏi tay, thu lộc dồn dập, không thắng lớn cũng trúng quả đậm - Ảnh 3
Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi Ngọ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ từ ngày 15/7 đến 23/7 - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp phát tài này có thể dẫn dắt mọi người đến thành công, trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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