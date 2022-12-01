Liên tiếp thứ 6 và thứ 7 (ngày 2, 3/12/2022): Phật bà ban phúc, 3 con giáp 99% trúng số đổi đời, tiền tiêu rủng rỉnh, làm ăn đắc tài sai lộc

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 09:44

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong ngày thứ 6 và thứ 7, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài phú rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến, vạn sự như ý.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, họ nói ít, làm nhiều. Họ là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Trong năm 20202, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Vượt qua nhiều khó khăn, ngay trong thứ 6 và thứ 7 tuần này, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình.

Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ khá tốt vì được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Liên tiếp thứ 6 và thứ 7 (ngày 2, 3/12/2022): Phật bà ban phúc, 3 con giáp 99% trúng số đổi đời, tiền tiêu rủng rỉnh, làm ăn đắc tài sai lộc - Ảnh 1
Vượt qua nhiều khó khăn, ngay trong thứ 6 và thứ 7 tuần này, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang ngày thứ 6 và thứ 7, công việc của con giáp may mắn tuổi Dần có tiến triển khá suôn sẻ. Mọi việc được vận hành theo đúng kế hoạch đã đặt ra, đạt được nhiều thu hoạch khả quan, mức độ uy tín của bạn trong tập thể nhờ vậy cũng tăng lên, khiến lương thưởng cũng ổn định.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Liên tiếp thứ 6 và thứ 7 (ngày 2, 3/12/2022): Phật bà ban phúc, 3 con giáp 99% trúng số đổi đời, tiền tiêu rủng rỉnh, làm ăn đắc tài sai lộc - Ảnh 2
Sang ngày thứ 6 và thứ 7, công việc của con giáp may mắn tuổi Dần có tiến triển khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh tuổi Mùi có vận khí may mắn trong ngày thứ 6 và thứ 7 nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Thêm vào đó, hôm nay là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc khả quan hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng hài hòa, tốt đẹp. Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc se duyên lứa đôi, rất thích hợp cho việc hẹn hò hay gặp gỡ giao lưu tình cảm. Gia đình êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ bên gia đình. Chuyện tình yêu của người độc thân có thể đang mang đến dấu hiệu khả quan hơn.

Liên tiếp thứ 6 và thứ 7 (ngày 2, 3/12/2022): Phật bà ban phúc, 3 con giáp 99% trúng số đổi đời, tiền tiêu rủng rỉnh, làm ăn đắc tài sai lộc - Ảnh 3
Những người cầm tinh tuổi Mùi có vận khí may mắn trong ngày thứ 6 và thứ 7 nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch: Hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào ngày 1,2,3 tháng 12 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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