Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp vượng khí đại cát, thu nhập dồi dào, tình duyên đỏ thắm như son, tiền cứ vơi lại đầy

Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), người tuổi Tuất là người bạn tốt, chân thành đối đãi với mọi người.

Tình cảm: Tình yêu rực rỡ của cả hai, là lúc chín mùi để đến với hôn nhân viên mãn.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn không khắt khe, làm việc cẩn thận.

Tài lộc: Mức tài chính dù chưa cao, nhưng bạn luôn tự hào vì bản thân nỗ lực.

Sức khoẻ: Ăn ít các món chứa nhiều muối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp được thần tài gõ cửa vào tháng 11/2023. Nếu như người nào thuộc con giáp này có 1 năm không mấy yên bình thì liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), sẽ là thời điểm bạn nên chạy nước rút. Nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện giúp bạn có được công việc ổn định, có thể thăng tiến và khẳng định năng lực của mình.

Không chỉ vậy, sức khỏe của người tuổi Ngọ giai đoạn này cũng rất ổn định, tạo điều kiện tốt nhất để họ bứt phá trong công việc. Các mối quan hệ, tiền bạc… đều không phải vấn đề đáng lo của con giáp này. Biết đâu thời gian tới, con giáp này lại trở thành 1 đại gia, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Thời điểm này, những người tuổi Ngọ cũng nên học thêm các kiến thức, kỹ năng khác nhau để bổ trợ cho công việc, hãy làm bản thân mình tốt lên từng ngày. Đây cũng là nền tảng tốt để bạn có thể bứt phá và gặt hái nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Liên tiếp 7 ngày tới (22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11), tuổi Hợi nên tránh hành động quá vội vàng, để không tạo cơ hội cho những người ác ý quấy rối và gây thất bại. Trong mọi tình huống, hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề, giữ lòng bình tĩnh và sự sáng suốt để đưa ra những giải pháp chính xác.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi rất dễ trở nên vô tâm với đối phương. Điều quan trọng là duy trì lòng chân thành và cam kết đối với người yêu, sẵn sàng bù đắp khi cơ hội xuất hiện.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này cần tránh tổn thương khu vực phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Hạn chế mọi va chạm, tổn thương và can thiệp tại những vị trí này để bảo vệ sức khỏe của mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.