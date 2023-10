Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tuổi Mão là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ. Mão vốn là người có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh.

Tử vi học có nói, liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 dương, do có quý nhân phù trợ trong khoảng thời gian này, có thể người tuổi Mão bất ngờ trúng độc đắc. Tiền tài về như nước đếm không xuể, mọi chi tiêu thoải mái hơn xưa. Bản mệnh con giáp này sắp tới gặp nhiều thuận lợi, tài chính ổn định, thu nhập tốt hơn so với thời gian trước.

Mão sẽ ăn nên làm ra, hút cạn lộc trời. Không chỉ làm ăn tấn tới, tài lộc vượng phát Mão còn có của nả chất đống, may mắn theo chân. Càng về cuối năm con giáp này càng giàu sang vô đối, sướng không ai bì kịp.

Do có quý nhân phù trợ trong khoảng thời gian này, có thể người tuổi Mão bất ngờ trúng độc đắc, tiền tài về như nước đếm không xuể, mọi chi tiêu thoải mái hơn xưa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời điểm này vận may của tuổi Tuất lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, bước sang thời gian sắp tới, tuổi Tuất không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng. Người tuổi này may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể.

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 dương, tài vận người tuổi Tuất có chuyển biến tích cực, số dư tài khoản ngân hàng được thông báo tăng lên chóng mặt nhờ vào may mắn chiếu sáng. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu.

Con giáp tuổi Tuất chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, làm một hưởng mười chính là thành quả mà Tuất đạt được.

Con giáp tuổi Tuất chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.