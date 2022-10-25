Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 (26, 27, 28, 29, 30/10/2022), Thần Tài nhớ mặt, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, dát vàng đầy người, tài lộc chạm đỉnh vinh quang, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 15:22

3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, giàu có nức danh, công việc tỏa sáng rực rỡ, của cải phủ phê.

Tuổi Mùi

Mùi luôn là con giáp tràn đầy tinh thần chiến đấu. Con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Mùi ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Thời gian qua có nhiều biến cố đối với nhiều người và tuổi Mùi cũng không ngoại lệ nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình mà bản mệnh đều vượt qua một cách ngoạn mục.

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10, thu nhập của tuổi Mùi sẽ được tăng lên, túi tiền rủng rỉnh, tài chính không phải lo nghĩ. Mọi vấn đề về tiền bạc lúc này cũng được giải quyết nhanh chóng. Nhờ quý nhân phù trợ mà người tuổi Mùi nếu chơi xổ số hay các trò đố vui có thưởng thì cơ hội trúng lớn rất cao. 

Vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Mùi nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 (26, 27, 28, 29, 30/10/2022), Thần Tài nhớ mặt, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, dát vàng đầy người, tài lộc chạm đỉnh vinh quang, một bước lên tiên - Ảnh 1
 Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tuổi Mão là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ. Mão vốn là người có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh.

Tử vi học có nói, liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 dương, do có quý nhân phù trợ trong khoảng thời gian này, có thể người tuổi Mão bất ngờ trúng độc đắc. Tiền tài về như nước đếm không xuể, mọi chi tiêu thoải mái hơn xưa. Bản mệnh con giáp này sắp tới gặp nhiều thuận lợi, tài chính ổn định, thu nhập tốt hơn so với thời gian trước.

Mão sẽ ăn nên làm ra, hút cạn lộc trời. Không chỉ làm ăn tấn tới, tài lộc vượng phát Mão còn có của nả chất đống, may mắn theo chân. Càng về cuối năm con giáp này càng giàu sang vô đối, sướng không ai bì kịp.

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 (26, 27, 28, 29, 30/10/2022), Thần Tài nhớ mặt, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, dát vàng đầy người, tài lộc chạm đỉnh vinh quang, một bước lên tiên - Ảnh 2
Do có quý nhân phù trợ trong khoảng thời gian này, có thể người tuổi Mão bất ngờ trúng độc đắc, tiền tài về như nước đếm không xuể, mọi chi tiêu thoải mái hơn xưa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời điểm này vận may của tuổi Tuất lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, bước sang thời gian sắp tới, tuổi Tuất không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng. Người tuổi này may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. 

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 dương, tài vận người tuổi Tuất có chuyển biến tích cực, số dư tài khoản ngân hàng được thông báo tăng lên chóng mặt nhờ vào may mắn chiếu sáng. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. 

Con giáp tuổi Tuất chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, làm một hưởng mười chính là thành quả mà Tuất đạt được.

Liên tiếp 5 ngày cuối tháng 10 (26, 27, 28, 29, 30/10/2022), Thần Tài nhớ mặt, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, dát vàng đầy người, tài lộc chạm đỉnh vinh quang, một bước lên tiên - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tuất chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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