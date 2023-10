Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc. Mão biết tận dụng thế mạnh để thăng tiến, chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để lật ngược thế cờ nên càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đúng 9h sáng mai, tuổi Mão sẽ có những bước chuyển biến đáng mừng. Đặc biệt trong thời gian này người tuổi Mão sẽ có những bước nhảy vọt về tài chính khiến cuộc sống vô cùng khởi sắc, viên mãn. Con giáp tuổi Mão được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng.