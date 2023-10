Người tuổi Mùi thẳng thắn, dũng cảm, luôn muốn tiến lên phía trước, lại vô cùng yêu thích khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Thời gian này, khi vận may gỡ cửa, người tuổi Mùi cũng sẽ có được cơ hôi thăng quan tiến chức, quan lộ vô cùng rộng mở, tài phú dồi dào, sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Đúng 11h trưa mai, được hưởng lộc trời, thần tài chấm tên trong sổ đỏ nên cũng có thu nhập tăng đột biến. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những cơ cực Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền ùa vào két, vàng ập xuống đầu. Thời gian này giàu sang sung túc, vận khí dồi dào, ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn là lá số tử vi của người tuổi Mùi.

Con giáp may mắn này sẽ liên tục bay cao trong công việc, làm đâu thắng đó, tiền đầy hầu bao. Mùi nên nắm bắt lấy thời điểm vàng son này mà mở rộng kinh doanh hay tăng vốn đầu tư để gặt hái được những thành công lẫy lừng. Nếu mọi việc suôn sẻ thì đến thời gian tới, con giáp này sẽ tích lũy được một gia tài kếch xù, sống cuộc đời giàu sang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu