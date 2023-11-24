Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11): 3 con giáp phúc khí cực thịnh, thu hút tài lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 21:45

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11), 3 con giáp sau ôm lộc đầy tay, may mắn ngập tràn, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11): 3 con giáp phúc khí cực thịnh, thu hút tài lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11), người tuổi Dậu còn chút khó khăn khi làm việc.  

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu luôn tỏa sáng với những sáng kiến hay, thế nhưng chưa có gì là thuận lợi với bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn lãng mạn với những gì bản thân có được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, xảy ra những mất mát, nhưng điều đó không đáng kể.

Sức khoẻ: Luôn giữ những tiêu cực, không biết cách giải phóng. 

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11): 3 con giáp phúc khí cực thịnh, thu hút tài lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11), tuổi Dần gặt hái được kết quả khả quan ở những mục tiêu mà bản mệnh đặt ra trước đó, con giáp này có thể sẽ sớm đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng công sức và tâm huyết cũng được đền đáp xứng đáng.

Hôm nay cũng là ngày tuổi Dần khá khôn ngoan trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Con giáp này có xu hướng tiết kiệm hơn và nâng niu từng đồng tiền mình đã khó nhọc, vất vả làm ra vì biết rằng đó là cách duy nhất để bảo đảm cuộc sống ổn định trong tương lai.

Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng đang rất tốt đẹp và chắc chắn sẽ còn phát triển khả quan hơn nữa trong tương lai. Sự lắng nghe chính là chìa khóa giúp duy trì tình yêu của hai người, hãy cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26 và 27/11): 3 con giáp phúc khí cực thịnh, thu hút tài lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần (25-26/11), 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Cuối tuần (25-26/11), 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Cuối tuần (25-26/11), 3 con giáp sau đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, hứa hẹn giàu có rực rỡ.

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