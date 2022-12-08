Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (9,10,11/12/2022), Tam Hợp thúc đẩy, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tiền tài rực rỡ, vận trình hưởng đủ mọi loại may mắn, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 05:39

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tài lộc hưởng sâu dày, tiền về chật két.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần này đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ nên được mọi người hết lòng giúp đỡ, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân. 

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Người làm công ăn lương được cấp trên ưu ái cho thử sức ở các vị trí mới trong công ty, chỉ cần làm tốt ắt được khen thưởng hoặc thăng chức. 

Người làm ăn kinh doanh trong 3 ngày này gặp gỡ được nhiều đối tác tiềm năng, hợp đống đầu tư được ký kết ổn thỏa, giúp cho Tuất kiếm về khoản tiền khủng lồ. Kinh tế ổn định cũng giúp cho gia đình có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày tới cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp. Từ sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm tất cả đều dừng ở mức hoàn hảo và không có điềm xui trong giai đoạn này. 

Cụ thể, trong sự nghiệp nhờ có quý nhân che chở tuổi Thìn từng bước đặt được mục tiêu mình đề ra. Con giáp này dễ dang gây ấn tượng với cấp trên, từ đó tự mở ra cho bản thân cơ hội thể hiện mình, chỉ cần duy trì khả năng làm việc tốt sắp tới bạn cón được đề xuất khen thưởng nữa đấy. 

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Thời gian này bản mệnh sở hữu vận may độc đắc trúng số tiền tỷ. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong những ngày tới đây người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh khi các kế hoặch đầu tư hay hợp đồng thỏa thuận trước đó đều được ký kết thành công, giúp tuổi Sửu kiếm về khoản tiền cực khủng. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Mặt khác những người đã yên bề gia thất cũng hạnh phúc không kém, vợ chồng yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (8/12/2022): quý nhân che chở, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình phía trước may mắn đủ đường

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (8/12/2022): quý nhân che chở, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình phía trước may mắn đủ đường

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày hôm nay (8/12/2022) có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp từng bước thăng tiến, tài lộc rực rỡ, cuộc sống sắp tới chạm tay đến thành công mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày mới Tử vi 3 con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu có 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an