Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (17,18/9/2022), Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng hạng, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 18:10

Tử vi 2 ngày tới cho biết, 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, tài lộc hanh thông, tiền về tới tấp trong giai đoạn này.

Tuổi Tý 

Xem tử vi của 12 con giáp, Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Tý vẫn đang bộn bề công việc trong tuần này. Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối tuần này mọi chuyện sẽ trở nên xán lạn hơn hết. Cụ thể, sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Đường tài lộc vượng phát, các bản hợp đồng đầu tư được ký kết ổn thỏa mang về khoản tiền kếch xù cho tuổi Tý. 

Trong những ngày cuối tuần này Tý hãy cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí chỉ cần làm tốt khả năng họ lên chức trong năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Đường tình duyên của những chú Chuột rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình.Còn những ai đã có gia đình, vợ chồng hiểu nhau hơn và ngày một hạnh phúc viên mãn.

con giap 1
Trong những ngày cuối tuần này Tý hãy cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp tuổi Thìn luôn thích cuộc sống tự do, thoải mái, có lòng tự tôn mạnh mẽ nên tỏ ra hơi tự cao, bước sang tuần tới, cung sự nghiệp sẽ được ngôi sao may mắn chiếu gần. Khi thời cơ đến thì tài lộc tăng vọt, tiền bạc nhân đôi, cuộc sống phát đạt.

Theo tử vi 12 con giáp trong 2 ngày cuối tuần này, hứa hẹn là khoảng thời gian có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong cuộc sống riêng tư, đồng thời họ cũng nên xác định rõ rằng mình cần phải làm việc cật lực thì thành công mới tìm đến. 

Tuy nhiên, Thìn cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút nhé. Đừng mải mê làm việc rồi khiến cơ thể bị tổn thương. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp trong 2 ngày cuối tuần này, hứa hẹn là khoảng thời gian có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong cuộc sống riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp rất trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Nhờ sự hiền lành đó mà bạn có thiên thời - địa lợi - nhân hòa giúp từng bước vươn lên trong con đường công danh sự nghiệp của mình. 

Tử vi cho biết 2 ngày tới, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân. Với sự giúp sức của quý nhân bạn sẽ dễ dàng giành lấy thành công đấy. 

con giap 3
Tử vi cho biết 2 ngày tới, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 20h tối nay (16/9/2022), Song Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn này trúng số độc đắc 200 tỷ, vận trình sáng như trăng tròn, sự nghiệp tiền tài thăng hoa viên mãn

Đúng 20h tối nay (16/9/2022), Song Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn này trúng số độc đắc 200 tỷ, vận trình sáng như trăng tròn, sự nghiệp tiền tài thăng hoa viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 20h tối nay (16/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số trăm tỷ, sự nghiệp tiền tài thăng hoa, vận trình tới đây hưởng đủ vinh quang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 6 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa