Kim đồng hồ điểm đúng 16h15 chiều mai (17/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp có căn phú quý, tài lộc vượng phát, dễ có trong tay bạc tỷ, cuối năm mua nhà sắm xe báo hiếu cha mẹ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 13:33

Tử vi 12 con giáp cho biết đúng 16h15 chiều mai (17/9/2022), 3 con giáp may mắn có căn phú quý, sự nghiệp tiền đồ sáng chói, tài lộc dồi dào.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp trong khoảng thời gian tới đây mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ có sự chuyển biến tích cực, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều, tin vui liên tiếp đến với con giáp này. 

Đặc biệt đúng 16h15 chiều mai (17/9/2022) người tuổi Ngọ sẽ phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư kiếm lời và linh hoạt tận dụng mọi cách để kiếm về những khoản tiền khổng lồ nhằm làm dày thêm các khoản tích lũy.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp trong khoảng thời gian tới đây mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Ngọ sẽ có sự chuyển biến tích cực, cộng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên vận thế đảo chiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong công việc, những người tuổi Dần là mẫu người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu xu thế. Chính vì vậy bạn được cấp trên đánh giá rất cao năng lực. 

Tử vi cho biết đúng 16h15 chiều mai đường tài lộc của tuổi Dần trở nên thuận lợi vượng phát hơn bao giờ hết, bạn có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các dự án đầu tư phát triển mang lại khoản tiền khủng. 

Không chỉ vượng phát trong chuyện tài chính mà đường tình duyên của con giáp này cũng rất ổn. Cụ thể, những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Trong thời gian này hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

con giap 2
Tử vi cho biết đúng 16h15 chiều mai đường tài lộc của tuổi Dần trở nên thuận lợi vượng phát hơn bao giờ hết, bạn có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các dự án đầu tư phát triển mang lại khoản tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Ngày này tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Từ đó mở ra cơ hội đổi vận giàu sang nhanh chóng trong năm 2022 này.

Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong thời gian này tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi làm bài.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân mình rồi mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn. 

con giap 3
Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong thời gian này tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, lơ là - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số dễ như chơi trong 7 ngày tới

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số dễ như chơi trong 7 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, có 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, sự nghiệp thăng tiến trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 6 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa