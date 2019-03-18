Lấy được vợ tuổi này, chồng như vớ được hũ vàng, làm ăn thịnh vượng, con cái có tương lai xán lạn hơn người

Tâm linh - Tử vi 18/03/2019 16:21

Đàn ông lấy được vợ tuổi này nửa đời còn lại không phải lo lắng chuyện tiền bạc, càng không sợ con cái hư hỏng. Bởi lẽ, cô ấy vừa thông minh, tinh tế lại giỏi quán xuyến chuyện gia đình, ai tu 10 kiếp mới gặp được.

Vợ tuổi này chính là của báu trời cho, không chỉ giúp chồng ăn lên làm ra mà con cái cũng được nuôi dạy nên người, thành công vang dội.

Lấy được vợ tuổi này, chồng như vớ được hũ vàng, làm ăn thịnh vượng, con cái có tương lai xán lạn hơn người - Ảnh 1
Không chỉ vượng vận tài lộc, Tuất còn vượng phu ích tử, giúp chồng ăn nên làm ra, chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tuất

Tử vi học có nói, phụ nữ tuổi Tuất thuở thiếu thời khá cơ cực. Họ phải nếm trải không ít gian truân, khổ ải mới có được cuộc sống đủ đầy, ổn định. Nhờ thế, nàng rất biết cách đối nhân xử thế, chăm chỉ làm ăn. Vậy nên, ngay từ khi còn độc thân Tuất đã có sự nghiệp vững chắc, tiền tỷ trong tay.

Sau khi kết hôn, đời sống vật chất của phụ nữ tuổi Tuất càng thăng hoa rực rỡ. Không chỉ vượng vận tài lộc, họ còn vượng phu ích tử, giúp chồng ăn nên làm ra, chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người. Hậu vận thập toàn thập mỹ, ấm êm viên mãn là chuyện hiển nhiên với nàng giáp tuổi Tuất.

Lấy được vợ tuổi này, chồng như vớ được hũ vàng, làm ăn thịnh vượng, con cái có tương lai xán lạn hơn người - Ảnh 2
Mão còn được trời ban mệnh vượng phu, không chỉ giúp chồng thành đạt mà gia đình chồng cũng hưng thịnh bất ngờ- Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Trời sinh phụ nữ tuổi Mão sống tình cảm, biết trước biết sau và không bao giờ lợi dụng ai. Họ có tham vọng, dám đương đầu với nghịch cảnh nên sau mỗi biến cố Mão càng rắn rỏi, kiên cường. Sự khôn ngoan, cá tính và kinh nghiệm sống phong phú chính là chìa khóa tạo nên thành công của phụ nữ thuộc con giáp này.

Ngoài ra, Mão còn được trời ban mệnh vượng phu, không chỉ giúp chồng thành đạt mà gia đình chồng cũng hưng thịnh bất ngờ. Con cái của Mão đều thông minh, tài năng nên càng trưởng thành càng giỏi giang, là niềm tự hào của cha mẹ.

Lấy được vợ tuổi này, chồng như vớ được hũ vàng, làm ăn thịnh vượng, con cái có tương lai xán lạn hơn người - Ảnh 3
Dù lấy chồng, sinh con Ngọ cũng không từ bỏ đam mê mà càng hăng say kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ khá ngông cuồng, bất cần và thích chinh phục. Nếu người khác sau khi ra trường sẽ lao đầu vào làm việc kiếm tiền thì Ngọ vẫn cứ nhởn nhơ khám phá những vùng đất mới. Họ có những trải nghiệm vô giá, những hiểu biết đáng nể về cuộc sống nên rất dễ dàng nắm bắt tâm lý của người khác.

Nhờ thế, dù khởi nghiệp muộn nhưng Ngọ luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Càng bất cần, càng vô tư sẽ giúp Ngọ thoải mái sáng tạo, làm việc cật lực để gầy dựng sự nghiệp của riêng mình. Dù lấy chồng, sinh con Ngọ cũng không từ bỏ đam mê mà càng hăng say kiếm tiền.

Nhờ thế, chồng của Ngọ chỉ việc tập trung cho công việc, mọi thứ khác đã có Ngọ cáng đáng. Có một người mẹ như thế nên con cái của Ngọ cũng tự lập từ bé, có ước mơ nên chắc chắn sẽ thành đạt, nên người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng

Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng

3 nàng giáp vượng phu ích tử này nổi tiếng giỏi giang, kiếm tiền như nước. Họ yêu chồng thương con, chấp nhận hi sinh tất cả cho gia đình mà không hề toan tính.

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Từ khóa:   con giáp vượng phu ích tử

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