“Lập cú chốt hạ” tháng 7 Cô hồn (29/7 âm): Trời phật độ trì, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp vẫn ầm ầm rước lộc vào nhà, sống tốt đời đẹp đạo, đỏ cả bạc cả tình

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 15:30

Ngày 29/7 âm, có 3 con giáp sau đây nhận được tin mừng, may mắn chào gọi cả tiền tài lẫn tình duyên.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt.

Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

“Lập cú chốt hạ” tháng 7 Cô hồn (29/7 âm): Trời phật độ trì, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp vẫn ầm ầm rước lộc vào nhà, sống tốt đời đẹp đạo, đỏ cả bạc cả tình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Cả tháng không được may mắn cho lắm thì đúng vào ngày cuối cùng 29/7 âm, những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ ra trong thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng. Chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến...

Người tuổi Dần càng trải qua thất bại thì lại càng giải trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, công danh sự nghiệp của Tuất bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Tuất cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Tuất phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Tuất có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

“Lập cú chốt hạ” tháng 7 Cô hồn (29/7 âm): Trời phật độ trì, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp vẫn ầm ầm rước lộc vào nhà, sống tốt đời đẹp đạo, đỏ cả bạc cả tình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Quý nhân vận của bạn trong thời gian tới khá vượng. Ngày 29/7 âm, dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Người làm kinh doanh thời gian này có thể mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm khách hàng cũng sẽ nhanh chóng tăng thêm lợi nhuận, chẳng mấy mà tích lũy được nguồn tài sản phong phú.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Họ không dễ dàng bị gục ngã bởi những khó khăn. Trong thâm tâm của tuổi Hợi luôn tin rằng thượng đế rất công bằng, mất đi cái này sẽ được cho lại cái khác.

“Lập cú chốt hạ” tháng 7 Cô hồn (29/7 âm): Trời phật độ trì, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp vẫn ầm ầm rước lộc vào nhà, sống tốt đời đẹp đạo, đỏ cả bạc cả tình - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Họ không quá quan trọng, nói đúng hơn người tuổi Hợi không tham sân si. Họ luôn âm thầm làm những việc tốt, mà bản thân họ cũng cảm thấy thích và tự nguyện, cũng chính điều này khiến vận may đến với họ càng ngày càng nhiều.

Ngày 29/7 âm, mọi xui xẻo của tuổi Hợi nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Có thể, trong tháng này hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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