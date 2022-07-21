Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là người thích tự do, không thích bị trói buộc, rất ghét bị người khác gò bó và kiểm soát. Cho nên việc làm công ăn lương như một nhân viên văn phòng sáng 8 giờ vào làm chiều 5 giờ về quả thực là một "hình phạt" với họ.

Người tuổi Dần luôn tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu, chỉ cần họ đã xác định được điều gì thì họ sẽ không tiếc công sức để đạt được nó. Dù gặp khó khăn, thách thức và thậm chí là rủi ro, con giáp này cũng tìm mọi cách để vượt qua.

Nếu từ bỏ việc làm công ăn lương hàng ngày để theo đuổi nghiệp kinh doanh, những chú Hổ có thể tự mình đưa ra quyết định mọi thứ, tha hồ thể hiện nâng lực, tầm nhìn và óc sáng tạo của bản thân.

Đó là lý do tâm hồn họ luôn bay bổng với ý tưởng nghỉ việc hiện tại để kinh doanh buôn bán thứ gì đó, vừa được tự do thoải mái thời gian lại vừa hứa hẹn thu nhập cao hơn hẳn làm công việc cố định.

Họ là những người tài năng, có tham vọng, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, đặc biệt sẽ không khuất phục trước bất kì tình huống nào. Một khi có cơ hội thích hợp, những chú Hổ sẽ dũng cảm từ bỏ công việc cố định, tìm lĩnh vực thực sự phù hợp với mình, tha hồ thể hiện bản thân, cuối cùng thành công vang dội.

Đặc biệt, một trong những lợi thế giúp bản mệnh kinh doanh thu lợi chính là nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân. Tuổi Dần là người ham kiếm tiền lại rất thông minh, phóng khoáng. Tiền bạc đối với họ không phải là tất cả, họ có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên đi đâu con giáp này cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.



Trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy, giỏi đánh giá tình hình và nắm bắt thời cơ nên càng thích hợp với công việc kinh doanh.

Con giáp này rất tin tưởng vào phán đoán của bản thân, ý kiến của người xung quanh chỉ mang tính tham khảo với họ chứ hiếm khi có thể tác động hay làm lung lay quyết định của tuổi Tị.

Trong nhiều trường hợp, họ cũng cố chấp và bướng bỉnh, thà đương đầu với rủi ro còn hơn nghe lời khuyên của người khác, nhưng thường thì mọi thứ sau đó đều chứng tỏ lựa chọn của họ là đúng.

Với những ưu điểm đó, việc cứ mãi làm công ăn lương quả thực đang lãng phí tài năng của những chú Rắn. Đó là lý do con giáp này cực kì hợp với việc kinh doanh. Hãy coi kinh doanh là nguồn sống nếu bạn thực sự có ý định trở thành một người giàu có khiến người khác phải nể trọng nhé.

Hơn nữa, trời phú cho con giáp này khả năng quản lý tài chính tài tình, nhờ thế nên họ rất ít khi rơi vào tình trạng “cháy túi” hoặc thiếu tiền. Họ luôn biết nắm bắt cơ hội và sử dụng sự thông minh nhạy bén của mình để thay đổi cuộc đời. Tuổi Tị còn là những người có tài giao tiếp nên rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Chính nhờ các yếu tố trên nên người tuổi này khá phù hợp với công việc kinh doanh.

Đặc biệt, việc làm ăn suôn sẻ sẽ giúp những chú Rắn nhanh chóng tích lũy được nhiều của cải và trở thành người giàu có nhưng họ không bao giờ phung phí tiền bạc vào những món đồ không thật sự cần thiết.

Nhờ vậy nên tuổi Tị không gây thất thoát tiền của, thậm chí con giáp này còn biết cách tiết kiệm giúp tài sản của mình không ngừng tăng lên từng ngày.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.