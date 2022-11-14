Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tử vi dự báo rằng, bước qua đầu tháng 11 âm lịch, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Tuổi Dậu cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Dậu có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn không còn phải đau đầu khi nhắc đến tiền bạc. Trong thời điểm Tài Thần đang mỉm cười bản mạnh nếu nhanh chóng chớp được thời cơ sẽ dành được ưu thế lớn trong lĩnh vực đang làm.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này bản tính hiếu khách, hiền hòa lại thêm biết cách nói lời dễ nghe khiến mọi người xung quanh yêu quý. Giai đoạn vào đầu tháng 11 âm lịch, con giáp này nhanh chóng gặp được quý nhân trợ giúp.

Người tuổi Thìn là một người đã lớn tuổi và giàu có kinh nghiệm cũng như có vị thế nhất định trong xã hội sẽ nâng bước cho bạn nhanh chóng đạt được thành tựu mới mẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.