Không giỏi biểu đạt cảm xúc nên con giáp nào dễ bỏ lỡ tình cảm đời mình?

Những cô nàng tuổi Tị trời sinh đã rất bình tĩnh, điềm đạm, ung dung không vội vã. Cho dù chuyện gì xảy ra, nàng giáp này vẫn có thể đối mặt một cách bình tĩnh và lý trí, không chút run sợ.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, cô nàng Rắn kể cả khi gặp được một người con trai khiến trái tim mình rung động, yêu thích đối phương vô cùng nhưng cũng không bao giờ bộc lộ rõ ràng ra bên ngoài. Có lẽ chỉ có ai thân quen nhất với con giáp nữ này mới biết được họ thích đối phương ra sao.

Nhưng cũng có lẽ vì quá bình tĩnh và lặng lùng, nàng tuổi Tị đã vô tình tự tay đẩy người mình yêu ra xa lúc nào chẳng hay.

Không thể phủ nhận các cô nàng tuổi này đều được trời phú cho một vẻ thông minh, ngoại hình ưa nhìn, IQ cao, lanh lợi và nhanh nhẹn, có rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của họ là chuyện bình thường, nhưng cũng không ít người đành bỏ cuộc cũng chỉ vì cô ấy quá lạnh lùng.

Cho nên dù là người con trai mà tuổi Tị đã đem lòng yêu từ lâu thì chàng trai ấy vẫn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể theo đuổi được nàng giáp này thành công.

Tuổi Tý

Thường ngày, người tuổi Tý vốn thông minh, thậm chí là giảo hoạt, họ có cách hành xử khéo léo, làm vừa lòng được tất cả mọi người xung quanh, tạo mối quan hệ tốt đẹp với cả đồng nghiệp và cấp trên.

Họ có cách để kéo gần quan hệ với tất cả mọi người, cho dù gặp vấn đề gì đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng ứng phó. Họ có nhiều chuyện để nói nên luôn tạo cảm giác thân thiết với tất cả mọi người.

Khéo léo là vậy nhưng một khi gặp được tình yêu đích thực, họ lại trở nên vô cùng lúng túng, họ sẽ chẳng nghĩ ra điều gì để nói, thậm chí cảm thấy rất xấu hổ khi đối diện người mình yêu.

Họ ngốc nghếch đến nỗi còn không nhận ra được những ám hiệu của đối phương, chính vì vậy mà họ thường để tình duyên trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Mão

Chàng trai tuổi Mão là người hiền lành, nhân hậu, tốt bụng, lại kiệm lời và sống rất nội tâm, không giỏi ăn nói, nhất là về chuyện tình cảm. Cho nên họ nằm trong số các con giáp không giỏi biết đạt tình cảm là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ, con giáp này có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng trong lòng, nhưng họ lại không giỏi diễn đạt thành lời.

Điều này đúng ngay cả khi đối mặt với người mình thích. Trong lòng rõ ràng là rất thích, nhưng biểu hiện ra ngoài lại lạnh nhạt khiến đối phương không cảm nhận được chút yêu thương nào từ chàng trai này.

Thực ra con trai sinh năm Mão thường thuộc tuýp người khá "chậm tiêu" trong chuyện tình cảm, tính cách khá dè dặt và không giỏi bộc lộ cảm xúc, cho nên dù có gặp được người mình thích thì cũng có thể bỏ lỡ vì người đối diện không thể thực sự hiểu được suy nghĩ của họ, hiểu nhầm rằng chàng tuổi Mão không hề thích mình.

Nếu như anh chàng giáp này có thể chủ động, mạnh dạn bày tỏ tình cảm hơn nữa, chắc chắn rằng sẽ có kết quả khác tốt đẹp hơn rất nhiều.

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