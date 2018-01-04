Không biết 10 cách kê giường trong phòng ngủ theo phong thủy này, dù cố gắng bao nhiêu bạn vẫn trắng tay

Tâm linh - Tử vi 04/01/2018 07:06

Giường ngủ không chỉ là nơi giúp bạn nghỉ ngơi sau một ngày dài mà còn ảnh hưởng tới tài lộc. Nếu không biết cách kê giường trong phòng ngủ hợp với phong thủy, bạn có thể gặp nhiều điều không may mắn, hao hụt tiền bạc.

Đối với phong thủy phòng ngủ, giường ngủ là yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của các thành viên gia đình. Việc kê giường ngủ nên được xem xét cẩn thận tránh phạm những điều cấm kỵ. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách chọn hướng kê giường ngủ theo phong thủy để các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, phát tài.

Cách kê giường trong phòng ngủ theo phong thủy

1. Không kê giường ngủ sát cửa sổ

Nên đặt giường gần cửa sổ nhưng không quá sát. Vị trí này tạo điều kiện cho việc hấp thụ năng lượng, ánh sáng tự nhiên giúp tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, nếu kê đầu giường ngủ sát cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào giường hoặc nước mưa tạt qua cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến người nằm. Tốt nhất nên để giường ngủ cách cửa sổ một khoảng ngắn.

Không biết 10 cách kê giường trong phòng ngủ theo phong thủy này, dù cố gắng bao nhiêu bạn vẫn trắng tay - Ảnh 1
Trong phòng ngủ, giường được kê gần cửa sổ với khoảng cách nhất định sẽ đón được năng lượng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

2. Không kê giường đối diện với cửa chính phòng ngủ

Vị trí này sẽ làm tán khí và sát khí xông thẳng vào người nằm ảnh hưởng đến sức khỏe, lụi bại công danh. Nên dịch chuyển giường ngủ sang một bên. Nếu không thể xê dịch được, bạn nên xoay đầu ngủ theo hướng khác để hóa giải.

3. Không kê giường ngủ dưới cầu thang

Đây là vị trí đặt giường ngủ cực kỳ xấu. Nếu vô tình kê giường ở vị trí này, người nằm sẽ thường xuyên gặp ác mộng và xui xẻo. Để hóa giải, bạn cần di chuyển giường ngủ sang vị trí khác.

Không biết 10 cách kê giường trong phòng ngủ theo phong thủy này, dù cố gắng bao nhiêu bạn vẫn trắng tay - Ảnh 2
Cầu thang là nơi các thành viên gia đình hay đi lại nên hạn chế việc kê giường ngủ ở vị trí này - Ảnh minh họa:Internret

4. Không kê giường ngủ ở nơi có góc nhọn

Giường ngủ kê ở vị trí này sẽ tạo sát khí. Người nằm sẽ luôn có cảm giác nặng nề, khó ngủ. Nên đặt giường ở vị trị khác hoặc tìm cách bịt lại góc nhọn, xây góc nhọn thành góc tù.

5. Không kê giường đối diện hoặc sát phòng tắm, nhà vệ sinh

Theo phong thủy, phòng tắm, nhà vệ sinh thuộc thủy ảnh hưởng đến vùng thắt lưng hoặc thận của người nằm. Bên cạnh đó, tính ẩm ướt trong phòng tắm hay nhà vệ sinh sẽ tác động đến không khí trong phòng ngủ làm tăng gánh nặng giải độc cho thận. Nên đặt một chậu cây cảnh trong hoặc ngoài phòng tắm để hút ẩm.

6. Đầu giường không được đối diện bức tường phía sau bàn thờ

Việc kê giường ngủ trong phạm vi gần bàn thờ là điều tối kỵ cần tránh. Cần di chuyển một trong hai vị trí của giường ngủ hoặc nơi đặt bàn thờ để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người nằm.

7. Đầu giường không kê sát bếp

Nếu kê đầu giường sát với bếp thì chủ nhân dễ đau ốm. Ở góc độ khoa học, giường ngủ kê sát bếp sẽ chịu ảnh hưởng của khí ga, mùi thức ăn và nhiều vi khuẩn gây bệnh. Đầu giường kê sát bếp khiến gia chủ dễ cáu giận trước mọi việc.

8. Đầu giường không được “lộ không”

Không được để đầu giường chơi vơi, không có chỗ dựa vào. Vị trí chông chênh này sẽ gây ra nhiều điềm hung cho gia chủ. Trường hợp đầu giường không kê sát vào tường được hãy để cuối giường sát tường. Bạn cũng có thể đặt kệ tủ sát đầu giường, cạnh vách tường để hóa giải.

9. Đầu giường không có xà ngang phía trên

Đầu giường có xà ngang là mắc phải “huyền trâm sát” khiến gia chủ bị tổn hao sức khỏe. Nên di chuyển giường sang nơi khác hoặc đặt giá sách, tủ nhỏ phía trên đầu giường. Ngoài ra, có thể thiết kế trần thạch cao để che phần xà ngang.

Không biết 10 cách kê giường trong phòng ngủ theo phong thủy này, dù cố gắng bao nhiêu bạn vẫn trắng tay - Ảnh 3
Xà ngang ép phía trên giường trong phòng ngủ sẽ khiến người nằm dễ sinh bệnh - Ảnh minh họa: Internet

10. Kê giường theo bản mệnh

Người thuộc mệnh mộc, thủy, hỏa: nên kê giường ngủ theo các hướng bắc, đông, nam và đông nam. Vị trí này sẽ mang nhiều may mắn cho gia đình.

Người thuộc mệnh kim và thổ: các hướng đông bắc, tây bắc, tây nam và tây là những hướng rất tốt theo phong thủy phòng ngủ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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