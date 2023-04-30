Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, trúng số độc đắc liên tiếp, giàu sang phú quý, vận khí tăng trưởng, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 11:13

Con giáp tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên. Họ sẽ có những tiến bộ, đột phá trong công việc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Họ biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.

Họ có tư chất lãnh đạo bẩm sinh. Thời còn trẻ, họ hơi cao ngạo. Điều này khiến họ dễ mắc sai lầm và gặp thất bại. Đến trung tuổi, người tuổi này dần trở nên vững vàng trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên. Họ sẽ có những tiến bộ, đột phá trong công việc. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu, sinh lời đó. Hàng hóa bán chay giúp con giáp này thu hái bộn tiền. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có thêm cơ hội tiếp cận giống con vật, giống cây trồng tốt.

Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, trúng số độc đắc liên tiếp, giàu sang phú quý, vận khí tăng trưởng, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc. Họ được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách. Vì vậy, con giáp tuổi này có thể đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp sau tuổi 35.

Người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, trúng số độc đắc liên tiếp, giàu sang phú quý, vận khí tăng trưởng, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng bao dung, nhân ái và cực kỳ tốt bụng. Khi người khác nhờ giúp đỡ, con giáp này hiếm khi từ chối. Người tuổi này thật thà ngay thẳng, công tư phân minh. Cũng bởi vì vậy nên họ được những người khác tin tưởng.

Người tuổi Tuất nhận đại phúc, đại hỷ. Họ làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Nếu có gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, sớm tai qua nạn khỏi. Người làm đầu tư kinh doanh dự báo sẽ sớm sinh lời lớn. Con giáp tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt cá cơ hội làm ăn để tiếp tục nhận được hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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