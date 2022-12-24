Kết lộc rộn ràng, cuối tuần vượng sắc: 3 con giáp buôn may bán đắt, của cải chất chồng, vàng bạc xếp núi, hanh thông vô cùng

Tử vi học có nói, trong thời gian vào cuối tuần những người tuổi Tý được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.

Đặc biệt vào cuối tuần, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, từ giờ đến 2 năm sau, người tuổi Tý nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi vào cuối tuần tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Mão

Mão là con giáp phóng khoáng, chân tình và đối xử rất biết điều với những người xung quanh. Dẫu giàu sang, phú quý nhưng Mão không bao giờ khoe mẽ, càng không cố gắng tỏ ra mình sang chảnh hơn người. Mão cứ thế, cứ sống bình dị chan hòa như thuở cơ hàn, cứ tập trung phát triển sự nghiệp nên đã giàu lại càng giàu hơn, tiền chất đầy nhà.

Vận trình của những người tuổi Mão thường hanh thông, càng về già thì sẽ càng an nhàn.

Mão vốn là người khiêm tốn, giỏi giang, kiếm tiền tốt, ăn nói dễ nghe không thích phô trương. Ai không hiểu sẽ không thể biết được bên trong con giáp này thế nào.

Những người coi thường Mão có ngày sẽ phải tá hỏa vì con giáp này quá giàu lại còn có chức tước, không phải chỉ là nhân viên quèn như nhiều người nghĩ. Lý do này khiến cho tuổi Mão luôn khiến kẻ khinh thường họ phải bất ngờ, ái ngại sau khi sự thật bại lộ.

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