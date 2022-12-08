Kết duyên kết lộc: 3 con giáp cuối tuần phát tài, THẦN PHẬT tải chiếu hoa, mở đường lớn, làm giàu nhanh, tiền thăng hạng, tình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 17:25

Bước vào cuối tuần này, những con giáp sau có vận nở hoa, làm gì cũng thuận lợi, có người giúp sức nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Kết duyên kết lộc: 3 con giáp cuối tuần phát tài, THẦN PHẬT tải chiếu hoa, mở đường lớn, làm giàu nhanh, tiền thăng hạng, tình thăng hoa - Ảnh 1

Bước vào cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Sửu

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận vào cuối tuần này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Kết duyên kết lộc: 3 con giáp cuối tuần phát tài, THẦN PHẬT tải chiếu hoa, mở đường lớn, làm giàu nhanh, tiền thăng hạng, tình thăng hoa - Ảnh 2

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn.

Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn cuối tuần này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là thời cơ của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Kết duyên kết lộc: 3 con giáp cuối tuần phát tài, THẦN PHẬT tải chiếu hoa, mở đường lớn, làm giàu nhanh, tiền thăng hạng, tình thăng hoa - Ảnh 3

Dự báo cuối tuần này, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói Tử vi tuổi Sửu 2023: Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

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Không còn chật vật lo âu, cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp sau cứ thể làm giàu, tài vận tăng vùn vụt.

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