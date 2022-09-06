Kể từ rằm tháng 8, con giáp nào sẽ đổi vận từ đây?

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 19:13

Đây là thời điểm quyết định đối với các con giáp sau có thay đổi gì nhiều không.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được cho là có một năm vô cùng may mắn và thuận lợi, làm bàn đạp hoàn hảo cho một thời kỳ mới mà trong đó sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của họ được thể hiện một cách tối đa, giúp họ thu về những thành tựu rực rỡ.

Nếu như nửa đầu năm vẫn là giai đoạn rơi rớt, trong đó người tuổi Tý bị thử thách khá nhiều nên họ vẫn còn khá lao đao, thế nhưng, nửa sau của năm sẽ là lúc họ có những bứt phá bất ngờ, khiến người khác phải ngạc nhiên.

Tử vi học có nói, từ Rằm tháng 8 âm đến Rằm tháng 9 âm là giai đoạn nước rút may mắn nhất còn lại trong năm của tuổi Tý, nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có thì tuổi Tý sẽ tự tạo dựng cho mình một bước đột phá ngoạn mục trong công việc cũng như sự nghiệp kiếm tiền, chuyện giàu có chỉ là vấn đề thời gian.

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Với sự chăm chỉ, thu vén cùng bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường, theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay nhiều người tuổi Tý sẽ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Tuổi Sửu vốn tài giỏi nhưng họ vẫn cần một người đồng hành để đưa mọi thứ trở nên thăng hoa hơn.

Trong số những con giáp, người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, chỉ cần vững tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đúng như thế, những năm trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ nửa cuối tháng 8 âm lịch tới đây, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được mọi thứ đang có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Trên thực tế, những tháng cuối năm tới đây, tuổi Sửu cần phải nỗ lực hơn rất nhiều, tận dụng mọi cơ hội tốt đang đến với mình, dũng cảm bước về phía trước. Sắp tới họ sẽ gặp được hảo duyên, cuộc sống những tháng cuối năm sẽ thăng hoa đến mức bất ngờ, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người giàu có sung túc.

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhiệt huyết và luôn để đam mê dẫn dắt, tuổi Ngọ là một trong số ít các con giáp có năng suất làm việc cao nhất và dễ thành công nhất trong sự nghiệp. Họ hầu hết đều khỏe mạnh về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, nên nếu chọn được đúng công việc mà họ yêu thích thì họ sẽ làm mà như chơi, có thể đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu chọn ra một trong những con giáp may mắn nhất trong năm Kỷ Hợi thì không thể không nhắc đến tuổi Ngọ, nếu không muốn nói họ chính là con giáp đứng đầu, công danh sự nghiệp không những suôn sẻ, thuận lợi, chuyện tình duyên viên mãn, mà tiền bạc với họ cũng vô cùng dư dả.

Được các sao tốt chiếu rọi nhiều nhất, tuổi Ngọ liên tục gặp vận đỏ từ giữa tháng 4 âm tới giờ. Họ có tới 6 tháng tốt lành để làm ăn, biết nắm bắt thì rất dễ giàu có. Tử vi học có nói, từ sau Rằm tháng 8, tuổi Ngọ vẫn còn nhiều cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền, tuy nhiên họ nên biết tận dụng, vì từ sau tháng 9 âm trở đi, các dịp tốt sẽ ít dần đi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo! 

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