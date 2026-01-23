Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 23/01/2026 15:45

3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được sao Thiên Ấn chiếu rọi, sự nghiệp tăng tiến, tiền đổ về túi không ngừng. Chính vì sự nghiệp đang trên đà phát triển, bạn cần nắm bắt cơ hội để bứt phá hơn, thậm chí, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. 

Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sắp tới sẽ tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện tài chính. Đây cũng là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Những người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người bạn đời của mình, người đang hẹn hò có thể tính đến chuyện ổn định cuộc sống. Mọi xung đột trước đó sẽ được giải quyết và mối quan hệ của bạn sẽ ổn định. Đối với các đôi đã kết hôn, hãy chú ý dành thời gian cho gia đình giữa lịch trình bận rộn của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi trong thời gian tới. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Dương Tử chấp nhận tất cả sự phê bình, chỉ trích trong sự nghiệp của mình

Sao quốc tế 11 phút trước
Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Lễ hằng thuận của vợ chồng á hậu Phương Nhi tại ngôi chùa cao nhất Nha Trang

Đời sống 18 phút trước
Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Sao quốc tế 23 phút trước
Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

NÓNG: Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Triệt phá đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM

Đời sống 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/1/2026, 3 con giáp giàu có tưng bừng, vận may mỉm cười, làm ăn thuận lợi, Tình - Tiền viên mãn

Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để