Kể từ ngày mai (29/9), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 07:25

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai (29/9) có đến 3 con giáp may mắn vượt qua mọi khó khăn, chạm tay đến thành công mỹ mãn, tiền bạc đầy két, sự nghiệp không thăng chức thì cũng được tăng lương, vận trình tương lai xán lạn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang năng lượng tích cực và là người có chính kiến. Con giáp này đưa ra lựa chọn của riêng mình, luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Mặc dù đôi lúc, con giáp này cũng tỏ ra bốc đồng.

Kể từ ngày mai (29/9), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng - Ảnh 1
Con giáp này có sự nghiệp vượng phát, tài vận khởi sắc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay cả khi thất bại, họ cũng không thay đổi định hướng, mục tiêu. Khi cuộc sống rất khó khăn, họ sẽ không từ bỏ hy vọng. Thông qua nhiều lần tìm tòi và thực hành, con giáp này từ từ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề. Họ tìm ra bước ngoặt và thắp lên hy vọng mới. 

Trong công việc, con giáp này tỏ ra quyết đoán. Họ có thể thành công trong tương lai nhờ những nỗ lực của bản thân. Kể từ ngày mai (29/9), con giáp này có sự nghiệp vượng phát, tài vận khởi sắc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, có cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, thu về về đầy túi.

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Kể từ ngày mai (29/9), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đấy, tiền tài rộng mở, của cải nhiều không ai sánh bằng - Ảnh 2
Người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (29/9), Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng, kể từ ngày mai (29/9), người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Giai đoạn tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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