Kể từ 12 giờ trưa mai (28/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cứ ra đường là 'hốt vàng hốt bạc', cuộc sống trở nên vô cùng tốt đẹp

Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức, tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc.

Kể từ 12 giờ trưa mai (28/9), tuổi Sửu cũng là tinh tú chủ về nguồn tài lộc. Với những ai mệnh lý có Tài tinh, hứa hẹn vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Có sự khởi sắc hơn về phương diện tài lộc nhưng hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác.

Đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Theo đó, trong năm tuổi Sửu nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào không hay.

Tuổi Mùi

Kể từ 12 giờ trưa mai (28/9), bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mùi được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tuổi Ngọ

Sẽ có một cuộc sống sung sướng, phú quý, thông minh lanh lợi và một số ý tưởng luôn khiến người ta sáng mắt. Ngoài ra, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bản thân, vận trình tài lộc phát triển rất tốt.

Vân mệnh vủa người tuổi Ngọ không khó có tiền, sự nghiệp phất lên, mong thực hiện được ước mơ làm giàu, gia đạo phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 12 giờ trưa mai (28/9), tổng thể tài vận rất tốt. Bạn bè và gia đình xung quanh có thể bị lây nhiễm những điều may mắn, và họ chắc chắn sẽ nổi bật trong tương lai. Không khó có tiền, sự nghiệp phất lên, mong thực hiện được ước mơ làm giàu, gia đạo phú quý.

Các cát tinh mang tới vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Các cặp vợ chồng có tình cảm khá ổn định, song cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không dễ vướng rắc rối ngoài dự tính.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.