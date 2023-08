Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, hanh thông kể từ ngày 17/7 âm lịch. Những quyết định mà con giáp này đưa ra đều có sự dứt khoát và mạnh mẽ, từ đó dễ dàng chinh phục được đích đến. Do đó, tài lộc dư dả. Người tuổi này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không bị áp lực về vấn đề tiền bạc.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng bình ổn. May mắn là con giáp này đã có thái độ ôn hoà, biết lắng nghe hơn trong mối quan hệ gia đình nên tình cảm có phần tốt đẹp hơn. Riêng người độc thân lại có đường tình duyên ảm đạm do mải mê với công việc.