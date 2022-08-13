Kể từ ngày mai, 17 tháng 7 âm lịch (14/8), 3 con giáp phúc ngang thiên tử, 'tiền bạc lăn bánh' vào túi, giàu ngang trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 09:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc ngang thiên tử, "tiền bạc lăn bánh" vào túi, giàu ngang trúng số độc đắc vào ngày 17/7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, hanh thông kể từ ngày 17/7 âm lịch. Những quyết định mà con giáp này đưa ra đều có sự dứt khoát và mạnh mẽ, từ đó dễ dàng chinh phục được đích đến. Do đó, tài lộc dư dả. Người tuổi này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không bị áp lực về vấn đề tiền bạc. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng bình ổn. May mắn là con giáp này đã có thái độ ôn hoà, biết lắng nghe hơn trong mối quan hệ gia đình nên tình cảm có phần tốt đẹp hơn. Riêng người độc thân lại có đường tình duyên ảm đạm do mải mê với công việc.

Kể từ ngày mai, 17 tháng 7 âm lịch (14/8), 3 con giáp phúc ngang thiên tử, 'tiền bạc lăn bánh' vào túi, giàu ngang trúng số độc đắc - Ảnh 1
Tử vi dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, hanh thông kể từ ngày 17/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày 17 tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ. Được quý nhân hỗ trợ hết mình, lại thêm hậu thuẫn từ gia đình mà con giáp này làm gì cũng được như ý. Cộng với bản lĩnh vững vàng, có thể nói hiếm có thách thức nào có thể làm khó được người tuổi này.

Đào hoa vượng phát đem lại cho người tuổi Dần những cơ hội hiếm có, tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân. Cuộc sống hôn nhân của người đã lập gia đình luôn viên mãn và hạnh phúc.

Kể từ ngày mai, 17 tháng 7 âm lịch (14/8), 3 con giáp phúc ngang thiên tử, 'tiền bạc lăn bánh' vào túi, giàu ngang trúng số độc đắc - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng vượng phát và khiến nhiều người ghen tỵ vào ngày mai. Tính chất công việc không gây khó khăn cho bạn trong quá trình xử lý. Chính sự chủ động và làm việc tới nơi tới chốn đã giúp bản mệnh có được nhiều cơ hội phát triển tương lai hơn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau những phút giây ngọt ngào thắm thiết. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn luôn sắp xếp tốt thời gian dành cho gia đình.

Kể từ ngày mai, 17 tháng 7 âm lịch (14/8), 3 con giáp phúc ngang thiên tử, 'tiền bạc lăn bánh' vào túi, giàu ngang trúng số độc đắc - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng vượng phát và khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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