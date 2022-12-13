Kể từ ngày mai (13/12/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 11:41

Kể từ ngày mai (13/12/2022), 3 con giáp này cần phải nỗ lực hết sức để sống qua những ngày tháng gian khổ, bản mệnh sẽ kiếm được khoản tiền lớn.

Tuổi Mão

Thời điểm tới là khoảng thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa đối với những người tuổi Mão. Đặc biệt, kể từ ngày mai (13/12/2022), tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, chỉ cần từ giờ trở đi, con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công, nếu không xây dựng được cuộc sống viên mãn như mong ước thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền.

Ngoài ra, đối với những người đầu tư làm ăn, thời gian tới chỉ cần nghe theo quý nhân hoặc tiền bối đi trước, bình tĩnh phát huy ưu điểm từng chút một, nhất định sẽ thăng hoa, thời gian này con giáp này đổi nhà đổi xe trong tầm tay.

Kể từ ngày mai (13/12/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 1
Tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, chỉ cần từ giờ trở đi, con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách nhẹ nhàng và ôn hoà, dễ dàng bắt chuyện, hòa nhập với người khác. Khi giao tiếp với những người xung quanh, dù là tình huống căng thẳng như thế nào, bản mệnh luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Thế nên, trong danh sách những con giáp vận khí tốt, luôn có quý nhân phù trợ không thể nào thiếu được tuổi Mùi.

Kể từ ngày mai (13/12/2022), để đảm bảo được cuộc sống sung túc, người tuổi Mùi cần dẹp đi những nỗi sợ của bản thân, dũng cảm, chủ động và linh hoạt hơn trong công việc. Đương đầu với thử thách cũng là cách để có thêm cơ hội phát hiện khả năng mới của bản thân, tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.

Kể từ ngày mai (13/12/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 2
Đương đầu với thử thách cũng là cách để có thêm cơ hội phát hiện khả năng mới của bản thân, tìm được hướng đi đúng đắn cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian qua, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Kể từ ngày mai (13/12/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 3
Con giáp này vốn là những người không quá tham vọng, nhưng bản mệnh sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, kể từ ngày mai (13/12/2022), người tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Con giáp này vốn là những người không quá tham vọng, nhưng bản mệnh sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Thời gian tới, những người tuổi Thân có số phất lên trông thấy. Con giáp này trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con Khỉ là thận trọng và ổn định, nên bản mệnh không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 25 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 31 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 51 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới