Đúng 16h30p ngày 14/12, 3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, lộc kim tiền chủ động tìm tới, tha hồ hưởng thụ vận may, phúc lợi

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 10:05

Đúng 16h30p ngày 14/12, 3 con giáp may mắn trước cay đắng - sau ngọt bùi, vận may kéo đến, cuộc sống sang trang, ngập trong nhung lụa.

Tuổi Tý 

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Tý thông minh và năng động. Con giáp này thường được mọi người chú ý đến trên nhiều phương diện bởi khí chất đặc biệt, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ không phải ai cũng có. Theo tử vi, con đường kiếm tiền của những chú Chuột sẽ không có nhiều khó khăn. Hơn nữa, bản mệnh lại là những người rất biết kiểm soát đồng tiền, chi tiêu hợp lý và tiết kiệm cho tương lai. 

Đúng 16h30p ngày 14/12 trong công việc, người tuổi này hứa hẹn có thể mở ra một triển vọng nghề nghiệp rộng lớn hơn. Hiệu quả công việc tốt, những khúc mắc khó khăn đều được giải quyết êm xuôi, con giáp tuổi Tý sẽ ngày càng vượng phát, vận khí hanh thông, kiếm tiền thuận lợi. 

Đúng 16h30p ngày 14/12, 3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, lộc kim tiền chủ động tìm tới, tha hồ hưởng thụ vận may, phúc lợi - Ảnh 1
Hiệu quả công việc tốt, những khúc mắc khó khăn đều được giải quyết êm xuôi, con giáp tuổi Tý sẽ ngày càng vượng phát, vận khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dậu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Đúng 16h30p ngày 14/12, 3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, lộc kim tiền chủ động tìm tới, tha hồ hưởng thụ vận may, phúc lợi - Ảnh 2
Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 12 con giáp cho thấy, đúng 16h30p ngày 14/12, người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, con giáp tuổi Dậu có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.

Tuổi Mùi

Sách Thần số học cho biết, những “chú Dê” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua.

Đúng 16h30p ngày 14/12, 3 con giáp Thần Tài soi đường chỉ lối, lộc kim tiền chủ động tìm tới, tha hồ hưởng thụ vận may, phúc lợi - Ảnh 3
 Trong giai đoạn này, người tuổi này sẽ có mọi việc diễn ra đều hanh thông, bản mệnh sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30p ngày 14/12 vận khí âm dương của những người tuổi Mùi hội tụ, tạo cho vận trình của con giáp có thời cơ chín muồi. Trong giai đoạn này, người tuổi này sẽ có mọi việc diễn ra đều hanh thông, bản mệnh sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Vận trình của Mùi sẽ vô cùng hanh thông, bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp tuổi Mùi không màng danh lợi, sẽ không bị danh lợi cản- h chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình, tin chẳng rằng con giáp này có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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