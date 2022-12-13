Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, trả sạch nợ nần, may mắn ngập tràn, bứt phá, thành công như rồng vàng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 09:30

Qua 00:00 đêm nay, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ thường rất chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này luôn tốt bụng, bao dung, thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, trả sạch nợ nần, may mắn ngập tràn, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 1
Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay, vận trình của con giáp tuổi Tỵ vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời điểm này, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để những người cầm tinh con Rắn hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Hợi

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì con giáp này cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Bản mệnh cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Tử vi học dự báo, qua 00:00 đêm nay, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, trả sạch nợ nần, may mắn ngập tràn, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 2
Con giáp này nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân hiểu rằng những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến một cách tự nhiên, mà đều cần mọi người cố gắng hết sức gây dựng và vun đắp. Những người tuổi Thân càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi này đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Đến một giai đoạn nhất định trong cuộc đời, con giáp này sẽ phất lên nhanh chóng. Tử vi nói rằng qua 00:00 đêm nay, cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Qua 00:00 đêm nay, 3 con giáp vận đỏ triền miên, trả sạch nợ nần, may mắn ngập tràn, bứt phá, thành công như rồng vàng - Ảnh 3
Bản mệnh vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 17 giờ ngày 14/12, 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh, cứ bước ra đường đụng trúng tài trúng lộc, sở hữu tiền tỷ trong tay

Trúng số độc đắc vào 17 giờ ngày 14/12, 3 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên đổi mệnh, cứ bước ra đường đụng trúng tài trúng lộc, sở hữu tiền tỷ trong tay

Vận mệnh của con người luôn có những lúc thăng trầm, đúng 17 giờ ngày 14/12, vận khí của một số người cũng sẽ bắt đầu thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 33 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 40 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 8 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới