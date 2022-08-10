Kể từ ngày mai 11/8: Tam hợp góp sức, 3 con giáp thăng hạng may mắn, thu hút tiền vàng, ngập tràn phúc khí, xui rủi tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 13:56

Tử vi bói quẻ, kể từ ngày mai, thứ năm 11/8, có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may, tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

Tuổi Mão

Nhưng người cầm tinh chú Mèo thường vô cùng tinh tế khôn khéo nên trong cuộc sống bạn được lòng nhiều người xung quanh. Khi bạn gặp khó khăn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn giúp bạn vượt qua những sóng gió vô cùng dễ dàng. 

Kể từ ngay mai 11/8, người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến liên tục trong vận may của mình. Bạn sẽ gặp được một quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp. Trong con đường bạn đi người này sẽ giúp bạn rất nhiều. Về tài chính do thời gian tới do công việc thuận lợi nên bạn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được những khoản thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi và bạn có cơ hội trở thành đại gia. Từ thời gian này, bạn hãy chuẩn bị vỡ oà vì những tin vui liên tục kéo tới.

Kể từ ngày mai 11/8: Tam hợp góp sức, 3 con giáp thăng hạng may mắn, thu hút tiền vàng, ngập tràn phúc khí, xui rủi tiêu tan - Ảnh 1
Kể từ ngay mai 11/8, người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến liên tục trong vận may của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi là những con giáp vô cùng chân thành lương thiện. Trong cuộc sống người tuổi Mùi lúc nào cũng trọng tình nghĩa nên họ sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn. Bắt đầu từ ngày mai, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Tài vận chuyển biến vô cùng tích cực khiến cho người tuổi Mùi không thể nào ngờ được sẽ có lúc cuộc đời của mình lại lên hương như vậy.

Tử vi học có nói, trong thời gian sắp tới vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội này nhé.

Kể từ ngày mai 11/8: Tam hợp góp sức, 3 con giáp thăng hạng may mắn, thu hút tiền vàng, ngập tràn phúc khí, xui rủi tiêu tan - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày mai, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Sửu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc. Người tuổi Sửu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Tử vi nói rằng, bước sang ngày mai trở đi, người tuổi Sửu là con giáp không chờ thời. Họ luôn không ngừng nỗ lực nên họ sẽ có cơ hội trở thành đại gia có cuộc sống sung túc viên mãn hơn người trong thời gian sắp tới.

Kể từ ngày mai 11/8: Tam hợp góp sức, 3 con giáp thăng hạng may mắn, thu hút tiền vàng, ngập tràn phúc khí, xui rủi tiêu tan - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, bước sang ngày mai trở đi, người tuổi Sửu là con giáp không chờ thời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Gần kề lễ thất tịch (mùng 7/7 âm lịch), 3 con giáp sẽ THOÁT CẢNH BẾ TẮC, dễ nhận bổng lộc, Cát tinh mở đường đưa đến thành công mỹ mãn

Gần kề lễ thất tịch (mùng 7/7 âm lịch), 3 con giáp sẽ THOÁT CẢNH BẾ TẮC, dễ nhận bổng lộc, Cát tinh mở đường đưa đến thành công mỹ mãn

Tử vi cho biết, gần kề ngày 7/7 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có phát tài làm gì cũng thuận lợi hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 10/8 tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng